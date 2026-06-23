Afrique de l'Ouest: Gestion des postes de contrôle frontalier - La CEMAC veut s'inspirer du PCJ de La Léraba, un « modèle de facilitation des échanges »

C'est un satisfecit pour Scanning Systems, filiale du Groupe Tassec Investment Holdings Company, dirigé par l'homme d'affaires Mory Diané. Après avoir fait ses armes comme opérateur de référence des Postes de contrôle juxtaposés (PCJ) en Afrique de l'Ouest, l'entreprise franchit une nouvelle étape dans son développement panafricain en annonçant des négociations avancées avec la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) pour la conception, le financement et la réalisation de quatre nouveaux PCJ en Afrique centrale.

Ce projet s'inspire du succès opérationnel et commercial du modèle développé par Scanning Systems notamment à travers les PCJ de Cinkansé (Burkina Faso-Togo) et de La Léraba (Burkina Faso-Côte d'Ivoire), devenus des références régionales en matière de facilitation des échanges. Ainsi, le 18 juin 2026, une délégation de haut niveau de la Commission de la CEMAC, accompagnée de représentants de l'UEMOA, a effectué une visite des installations du PCJ de La Léraba.

Bâtie sur une superficie de 15 ha, la plateforme multimodale est capable de traiter plus de 800 véhicules/jour grâce à des équipements de pointe : pèse-essieu, détecteurs de gabarits, scanners à rayons x de dernière génération pour les containers et les bagages ainsi qu'un système informatique centralisé et performant de gestion des opérations.

Scanning Systems un pionnier de la gestion des PCJ

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En seulement deux mois d'activités environ 25 000 véhicules de marchandises y ont transité et plus de 19 300 véhicules voyageurs pour 65 288 passagers. Pour le Commissaire chargé du marché commun de la CEMAC, Ngabo Seli Mbogo, cette visite répond à un double objectif : « Scanning Systems est pionnier de la gestion des PCJ et il était important pour la CEMAC tout en s'assurant de la qualité et de l'expertise de ce partenaire de visiter les installations construites et gérées par Scanning Systems.

Cela répond à un besoin réel de faciliter dans notre espace communautaire la libre circulation des personnes et des biens.

Pour y parvenir, il nous faut disposer d'infrastructures permettant de réduire le temps de passage aux frontières et les tracasseries pour in fine doper le commerce intra régional ». « Cette visite est importante pour l'UEMOA en ce sens que c'est la première fois que nous recevons des collègues d'un autre espace communautaire venus s'inspirer et s'imprégner de nos réalisations. Les PCJ sont l'oeuvre de l'Union et je voudrais féliciter Scanning Systems pour la qualité des infrastructures », a déclaré le commissaire chargé de l'aménagement du territoire communautaire et des transports, Jonas Gbian.

Ce partenariat renforce le positionnement de la société comme champion panafricain de la facilitation des échanges intra-africain via la mise en place d'infrastructures modernes aux frontières. En 2025, le PCJ de Cinkansé a enregistré un transit d'environ 400 000 véhicules, soit un trafic en hausse de 20,2 % sur un an. Dans le même temps, les délais d'attente ont drastiquement chuté, passant de cinq jours en moyenne à seulement quelques heures.

Forte d'une progression spectaculaire de son chiffre d'affaires de + 18,6% sur un an, Scanning Systems vante la robustesse du modèle économique porté par le dynamisme croissant des corridors qu'elle exploite.

Plus de 13 milliards FCFA mobilisés pour le PCJ de La Léraba

Mis en service cette année, le PCJ de La Léraba illustre la capacité de Scanning Systems à structurer, financer et à exécuter des projets d'infrastructures de grande envergure. Plus de 13 milliards F CFA ont ainsi été mobilisés auprès d'un consortium de banques locales, notamment la Société Générale Côte d'Ivoire, la BNI, Ecobank et Vista Bank fondé par Simon Tiemtoré, confirmant la confiance des acteurs financiers régionaux dans le modèle porté par l'entreprise. C'est précisément cette infrastructure que la délégation de la CEMAC est venue visiter.

C'est un actif opérationnel de facilitation de la libre circulation, financé localement, conçu selon les standards internationaux. Scanning Systems va se servir de ce modèle pour son expansion future, dans le cadre du marché unique de la Zlecaf, avec laquelle elle a noué un partenariat stratégique. En ligne de mire, Scanning Systems va construire quatre PCJ pilotes en Afrique centrale ouvrant ainsi un nouveau chapitre de son expansion africaine.

Les études préliminaires de faisabilité du projet ont été conduites et validées par la Commission de la CEMAC. « Ce partenariat avec la CEMAC constitue la reconnaissance de plus de deux décennies de travail. Nous avons démontré qu'il était possible de concevoir, financer et exploiter des infrastructures de contrôle frontalier répondant aux meilleurs standards internationaux, en mobilisant des acteurs régionaux et au bénéfice des économies africaines.

Le PCJ de La Léraba en est l'illustration concrète », a expliqué, Wilfrid Flottes de Pouzols, Directeur général adjoint de Scanning Systems.