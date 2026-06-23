Burkina Faso: Nayala - Le ministre de la Sécurité à l'écoute des forces combattantes et des populations

Très tôt dans la matinée du dimanche 21 juin 2026, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a effectué une sortie de terrain dans la province du Nayala. Accompagné du gouverneur de la région des Bankui et des autorités administratives locales, il s'est rendu au camp BIR 23 de Toma ainsi que dans les communes de Kougny et de Gassan.

Accueilli par des populations fortement mobilisées, le ministre a indiqué être porteur d'un message du camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et du camarade Premier ministre. Cette visite avait pour objectif d'apprécier directement la situation sécuritaire, d'encourager les forces combattantes et d'échanger sans intermédiaire avec les populations.

Les rencontres ont été marquées par des échanges francs et directs avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), les dozos et les forces vives. Ces cadres de dialogue ont permis au ministre de recueillir les préoccupations des différents acteurs, d'apporter des éléments de réponse et de réaffirmer l'engagement du gouvernement à accompagner les forces engagées dans la reconquête du territoire national.

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A Kougny, le chef de canton, au nom des populations, a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays en ces termes : « camarade ministre de la Sécurité, transmettez au camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, notre profonde reconnaissance. C'est la première fois dans notre histoire qu'un ministre effectue une visite dans notre localité. C'est pourquoi, nous avons suspendu nos activités champêtres, commerciales et sociales pour vous accueillir et témoigner notre soutien aux actions entreprises pour la sécurisation de notre pays ».

Face aux forces combattantes, le ministre de la Sécurité a adressé ses vives félicitations pour leur engagement, leur professionnalisme, leur courage et les résultats obtenus sur le terrain. Il les a encouragées à maintenir la vigilance, la discipline, la cohésion et la détermination qui contribuent chaque jour à la sécurisation des populations et à la reconquête du territoire national. Le ministre a également salué la résilience et la mobilisation des populations aux côtés des forces combattantes.

Il a insisté sur l'importance de la confiance, de la remontée du renseignement et de la collaboration entre les populations et les FDS, gages d'une victoire durable contre le terrorisme. Au terme de cette tournée, le ministre de la Sécurité s'est félicité de la qualité des échanges avec les populations et les forces combattantes. Il a salué l'esprit de collaboration qui prévaut dans la province du Nayala et réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre ses efforts pour le renforcement de la sécurité et le retour durable de la paix sur l'ensemble du territoire national.