Afrique de l'Ouest: Immobilier et BTP - Des experts ivoiriens en mission en Chine pour s'approprier des technologies de pointe

Du 18 avril au 9 mai 2026, Claude Kossigan, directeur général d'AVS Motors, a effectué un séjour d'immersion en Chine auprès du constructeur d'engins lourds, Hengyang. À l'issue de cette visite à la fois technique et stratégique, les deux parties ont conclu un partenariat portant sur une représentation exclusive du constructeur chinois par AVS Motors en Côte d'Ivoire ainsi que dans huit autres pays francophones d'Afrique de l'Ouest.

« Nous avons choisi de remonter à la source, afin d'acquérir leurs technologies et de nous imprégner de leur expertise », a déclaré Claude Kossigan à son retour à Abidjan. La mission comprenait notamment la visite des huit chaînes de production (bulldozers, chargeuses, engins amphibies, etc.), la découverte du site d'essai, ainsi que l'inspection du centre de stockage de pièces détachées. Un accent particulier a également été mis sur la recherche et développement.

Dans le cadre de ce partenariat, il est prévu la construction à Abidjan d'un entrepôt dédié au stockage pour l'exportation, qui desservira toute la zone ouest-africaine. Par ailleurs, dès la réception des premières machines, des experts chinois assureront la formation des techniciens et ingénieurs ivoiriens, selon les termes de l'accord. « Notre objectif est de respecter les standards professionnels les plus rigoureux. Cela garantira une disponibilité locale des équipements, ainsi qu'un véritable transfert de technologies et de compétences », a précisé le directeur général.

Cet accord intervient à un moment opportun pour deux secteurs essentiels de l'économie ivoirienne. En effet, le parc d'engins en Côte d'Ivoire est vieillissant, ce qui contribue à rallonger les délais d'exécution des chantiers tout en augmentant les coûts, explique-t-il.

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