Cote d'Ivoire: Hydrocarbures - Nouvelle découverte au bloc pétrolier CI-709

Dans un communiqué en date du 23 juin 2026, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a annoncé, une nouvelle découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien. À l'origine de cette découverte sur le bloc pétrolier CI-709, le groupe pétrolier américain, Murphy, en partenariat avec Petroci Holding.

Selon le communiqué, c'est le fruit du forage du puits Bubale-1X, lancé fin février 2026. Et qui a atteint une profondeur totale de 6 263 mètres, dont une tranche d'eau de 2 400 mètres.

Dans son communiqué, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie, indique que le puits a mis en évidence environ 30 mètres de colonne nette d'huile, répartis sur deux réservoirs distincts. Selon les analyses préliminaires des fluides, l'on note que le pétrole découvert augure de perspectives intéressantes d'un point de vue commercial, d'autant qu'il présente une qualité élevée.

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L'Américain Murphy et Petroci Holding prévoient de lancer prochainement des travaux d'évaluation de cette découverte, avec le forage d'un nouveau puits programmé au second semestre 2026. Cette étape doit permettre, indique le communiqué, de mieux caractériser le gisement et d'en préciser le potentiel commercial avant toute décision de développement.

Pour les autorités ivoiriennes, cette découverte confirme « la forte prospectivité du bassin sédimentaire national », dans un contexte où le pays affiche l'ambition de figurer parmi les plus importants producteurs d'hydrocarbures du continent africain à l'horizon 2035.