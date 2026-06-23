Cote d'Ivoire: Formation en logistique maritime - L'Office ivoirien des chargeurs renforce les capacités des acteurs du commerce

L'Office ivoirien des chargeurs (Oic) a organisé une formation dédiée à la maîtrise du shipping et de la logistique maritime les 17 et 18 juin 2026 à Ivotel Abidjan-Plateau. La session a réuni des agents de diverses entreprises du domaine de l'import-export, autour de la thématique « la maîtrise du shipping et de la logistique maritime pour l'optimisation des coûts et délais portuaires ». Il s'est agi de doter les participants des compétences nécessaires pour optimiser les coûts logistiques et réduire les délais portuaires.

Au dire le Dr Manlan Paul, expert en commerce international et formateur en douane, le thème de cette session permet d'entrer dans l'aspect réduction des coûts et des délais en matière de shipping, (d'importation et d'exportation) de produits en Côte d'Ivoire.

Elle permettra désormais aux participants de porter une « attention particulière sur un certain nombre de critères dans leur importation pour tenter dans la mesure du possible de réduire leurs coûts et de réduire les délais qui impactent négativement leurs opérations.», a-t-il expliqué.

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Pour Ahiba Mohi Luc, représentant des auditeurs, cette formation vient à point-nommé. En effet, elle leur a permis de comprendre que la chaîne du shipping, dispose d'actions que l'on peut mener pour réduire les coûts et minimiser certains délais. « Avec cette formation, nous avons reçu beaucoup de rudiments dont nous hâte de nous en servir pour faire avancer nos différentes entreprises.», a-t-il affirmé.

Une étude de cas pratique a permis de compléter les enseignements afin de favoriser une meilleure appropriation des concepts abordés.

À travers cette formation, l'Oic entend contribuer à l'amélioration de l'efficacité de la chaîne logistique maritime en Côte d'Ivoire, dans un environnement où la maîtrise des coûts et des délais demeure un enjeu majeur pour les entreprises engagées dans le commerce international.