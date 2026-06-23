Cote d'Ivoire: Transmission mère-enfant de la syphilis - Le dépistage désormais gratuit à la consultations prénatales jusqu'en 2029

La lutte contre la transmission mère-enfant de la syphilis franchit une nouvelle étape en Côte d'Ivoire.

Désormais, le Gouvernement mettra gratuitement à disposition plus de 8 000 tests de dépistage par an dans les structures sanitaires jusqu'en 2029. Cette mesure concerne les femmes enceintes reçues en consultation prénatale et découle de l'adoption des directives nationales intégrant les tests Syphilis-VIH dans toutes les consultations prénatales.

L'information a été donnée par Dr Daniel Christian Koko, directeur pays d'Evidence Action Côte d'Ivoire. Sa structure a procédé au lancement du programme Syphilis-Free Stars, une initiative de lutte contre la syphilis maternelle, le vendredi 19 juin 2026 au Plateau. Cette cérémonie a également marqué l'ouverture du premier bureau d'Evidence Action en Afrique francophone en Côte d'ivoire.

Selon Dr Daniel Christian Koko, lorsqu'il est question d'élimination de la transmission mère-enfant en Afrique subsaharienne, l'attention est généralement portée sur le VIH. Pourtant, a-t-il indiqué, la syphilis et l'hépatite B se transmettent également de la mère à l'enfant et peuvent être dépistées au cours de la même consultation prénatale.

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Le responsable d'Evidence Action a également expliqué que la syphilis congénitale demeure « insuffisamment » prise en compte malgré ses conséquences, qui peuvent entraîner des avortements spontanés, des mortinaissances, des naissances prématurées sévères, des malformations congénitales ainsi que d'autres complications affectant la santé du nouveau-né.

Il a aussi souligné que plusieurs obstacles continuent de freiner le dépistage et la prise en charge de cette infection. Toutefois, la Côte d'Ivoire a déjà adopté comme politique nationale le test rapide combiné Syphilis-VIH-Hépatite B. D'après lui, cet outil permet, grâce à une seule piqûre et en quinze minutes, de dépister simultanément les trois infections.

« Je tiens à rendre hommage à l'engagement exemplaire de l'État de Côte d'Ivoire pour l'adoption des directives de dépistage systématique intégrant les tests Syphilis-VIH dans toutes les consultations prénatales. Mais également à la décision d'acquérir plus de 8 000 tests par an jusqu'en 2029 et à leur mise à disposition gratuite dans les structures sanitaires », a-t-il déclaré.

Dr Koko a également indiqué que le choix d'implanter le premier bureau francophone d'Evidence Action en Côte d'Ivoire reflète la confiance que son organisation accorde au pays, notamment en raison de « la solidité de ses institutions sanitaires et de l'engagement sans faille de ses programmes nationaux en faveur de la santé de la mère et de l'enfant ».

Représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pr Mamadou Samba, directeur général de la Santé, a pour sa part signifiée que le gouvernement a décidé de concentrer ses efforts sur la transmission mère-enfant. Selon lui, si la Côte d'Ivoire parvient à éliminer le VIH, elle doit également pouvoir éliminer la syphilis et l'hépatite B. Il a donc appelé les sage-femmes et les gynécologues à s'impliquer dans la mise en oeuvre de ce programme.

Présente dans une dizaine de pays, Evidence Action est une organisation internationale créée en 2012 basé en Washington aux Etats-Unis. Elle intervient notamment dans les domaines de la santé maternelle et néonatale, de la lutte contre les maladies tropicales négligées ainsi que d'autres programmes destinés aux populations vulnérables.