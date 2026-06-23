Cote d'Ivoire: Agnéby-Tiassa / Décès d'un agent des eaux et forêts - Le ministre dépêche une délégation auprès de la famille du defunt

Le ministère des Eaux et Forêts, à travers un communiqué en date du 22 juin 2026, a annoncé le décès du sergent Koua Oua Blaise, agent de la Brigade spéciale de surveillance et d'intervention (Bssi) survenu le 20 juin. Il participait à une opération de reconquête et de sécurisation de la forêt classée de Yapo-Abbé, dans l'Agnéby-Tiassa (Agboville).

Profondément attristé par cette disparition, le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, a dépêché une délégation auprès de la famille du défunt, conduite par le directeur général des Forêts et de la Faune. Il était accompagné de plusieurs responsables du ministère.

Au nom du gouvernement et du ministère, elle a exprimé sa solidarité à la famille éplorée. Selon elle, Jacques Assahoré présente ses sincères condoléances à la famille du sergent Koua Oua Blaise, à ses proches, à ses frères d'armes ainsi qu'à l'ensemble du personnel des eaux et forêts.

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« Il rend un hommage solennel à la mémoire d'un agent exemplaire, dont l'engagement, le professionnalisme et le sens élevé du devoir l'ont conduit à consentir le sacrifice suprême au service de la nation et de la préservation de son patrimoine forestier », précise le communiqué.

Le ministre des Eaux et Forêts tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que les dispositions ont été prises pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame et situer les responsabilités.

Il réaffirme son engagement à poursuivre les efforts de protection, de sécurisation et de restauration des forêts classées sur l'ensemble du territoire national.

La mission s'inscrivait dans le cadre de la politique nationale de préservation du patrimoine forestier et de lutte contre les occupations et exploitations illégales du domaine forestier national. Elle faisait suite aux incidents enregistrés à la fin du mois de mai, au cours desquels des agents des eaux et forêts avaient été victimes d'agressions lors d'une mission de contrôle dans ladite forêt.