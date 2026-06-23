Afrique de l'Ouest: Emploi, entrepreneuriat - Des jeunes expriment leurs préoccupations à la Banque mondiale

Le siège du Groupe de la Banque mondiale, à Cocody (Abidjan), a accueilli, le lundi 22 juin 2026, plusieurs jeunes sans emploi, étudiants et entrepreneurs, à l'occasion du Forum 2026 de la jeunesse en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce, à l'initiative de la banque dans sept pays.

À l'issue des échanges, les jeunes Ivoiriens ont exprimé leurs préoccupations et formulé des recommandations dénommées « recommandations Côte d'Ivoire ». Leur mise en oeuvre pourra permettre de pallier certaines problématiques liées notamment à leur insertion professionnelle.

Parmi ces recommandations, ils ont suggéré de renforcer l'alignement entre les universités, les innovateurs et le secteur privé. Car, disent-ils, l'inadéquation entre les compétences disponibles et les besoins du marché constitue l'un des principaux freins à l'emploi. Ils ont également proposé aux décideurs d'investir dans des infrastructures d'innovation plutôt que dans des initiatives isolées. Puisqu'ils estiment que l'enjeu n'est pas de financer davantage de projets individuels, mais plutôt de construire des écosystèmes capables d'aider des milliers de jeunes entrepreneurs à réussir leur business.

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Nombreux sont ceux qui investissent dans des projets, comme Joseph-Oliver Biley, entrepreneur dans l'Agritech et qui ont parfois des difficultés à avoir un appui financier. Il a donc recommandé pour sa part de faciliter l'accès au financement en repensant les critères d'éligibilité pour les jeunes.

À l'unisson, les participants à cette rencontre ont estimé que les mécanismes actuels favorisent souvent les entreprises déjà structurées au détriment des innovations à fort potentiel.

« Créer des micro-fonds de garantie accessibles sans les conditions bancaires étouffantes habituelles, de sorte que la jeune fille qui transforme des produits agricoles ou le jeune qui monte une petite entreprise de logistique à Yopougon puissent accéder à des financements directs. » Telle est la déclaration de la jeune influenceuse, "Inadebelle", de son vrai nom Inad Bell.

Josiane Kwenda, directrice pays de la Société financière internationale (SFI), institution membre du Groupe de la Banque mondiale, s'est réjouie de ce que l'institution ait ces échanges avec les jeunes sur leurs ambitions, leurs rêves et leurs préoccupations, de sorte qu'à la fin, les entités membres du Groupe et leurs partenaires puissent voir comment les aider.

Pour traduire cela en acte, des experts en recrutement de la Banque mondiale, tels que Cédric Junior Bengue et Nadine Dallys, ont animé une session au cours de laquelle ils ont présenté les opportunités de la Banque qui s'offrent aux jeunes. Ils ont particulièrement dévoilé les astuces de présentation d'un CV et de la lettre de motivation, ainsi que les techniques pour réussir un entretien dans le cadre d'une candidature à un poste à la Banque mondiale

Le Forum régional des jeunes se veut une plateforme unique de dialogue entre les jeunes de la zone, les experts du Groupe de la Banque mondiale, les décideurs politiques ainsi que le secteur privé, autour de certains enjeux cruciaux, à savoir l'emploi, l'entrepreneuriat et le développement durable en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ledit Forum se tenait simultanément en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana, en Guinée, au Niger, au Nigeria et au Sénégal, avec un suivi virtuel des dirigeants de l'institution financière internationale depuis Washington DC, aux États-Unis.