Togo: La Banque mondiale propulse le pays au rang de hub régional

23 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le Groupe de la Banque mondiale vient d'approuver un financement de 200 millions de dollars en faveur du Togo pour moderniser ses infrastructures de transport et de logistique, à travers le Programme d'amélioration des services logistiques et de transport (PASLT).

Trois axes structurent ce programme : la réhabilitation de la ligne ferroviaire entre le Port autonome de Lomé (PALL) et la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) pour le transfert des conteneurs par rail, l'amélioration de la mobilité urbaine dans le Grand Lomé, et le renforcement de la connectivité des zones agricoles à fort potentiel avec les marchés locaux, régionaux et internationaux.

L'impact attendu est considérable : 2,2 millions d'habitants du Grand Lomé bénéficieront d'une réduction de la congestion portuaire et d'une amélioration de la qualité de l'air, tandis que 400 000 personnes en zones rurales - dont 51% de femmes - dans les régions de la Kara, des Savanes, des Plateaux et de la Plaine de Mô accéderont plus facilement aux marchés et aux services de base.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.