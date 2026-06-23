Nigeria: La raffinerie Dangote cherche à lever 1 milliard de dollars via une émission obligataire privée

La raffinerie Dangote Petroleum cherche à lever jusqu'à 1 milliard de dollars par le biais d'une émission obligataire privée destinée à des investisseurs étrangers, dans le cadre de l'extension de ses plans de production et de financement.

Cette raffinerie, détenue par le groupe d'Aliko Dangote, est la plus grande installation de traitement de pétrole brut d'Afrique. Sa capacité officielle est de 650 000 barils par jour, mais elle a enregistré lors d'essais une production d'environ 700 000 barils par jour.

L'usine produit de l'essence, du diesel et du kérosène pour le Nigeria et exporte vers des marchés en Afrique, en Europe, aux États-Unis et en Arabie saoudite. La demande pour ses produits s'est accrue alors que les voies d'approvisionnement énergétiques mondiales subissent la pression des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

La levée de fonds prévue s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de financement plus large. La raffinerie mène également un placement privé d'actions qui aurait suscité une demande des investisseurs atteignant 2 milliards de dollars et devrait déboucher sur une future introduction en bourse. Dangote Fertiliser a levé 750 millions de dollars via un placement privé en avril, marquant ainsi la première incursion du groupe sur les marchés obligataires internationaux.

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Dangote Industries prévoit d'investir au moins 40 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Le groupe souhaite porter la capacité de ses raffineries à 1,4 million de barils par jour d'ici 2028, ce qui en ferait l'un des plus grands pôles de raffinage au monde. Il étudie également la possibilité de construire un port en eau profonde, de mener des projets liés au gaz liquéfié, de développer ses activités dans le domaine des engrais, de construire une centrale électrique de 20 000 mégawatts et d'implanter éventuellement une raffinerie en Afrique de l'Est.

Points clés à retenir

La levée de fonds de la raffinerie Dangote montre comment le groupe passe de la phase d'achèvement du projet à celle de l'expansion sur les marchés financiers. La raffinerie est devenue un actif énergétique stratégique pour le Nigeria et l'Afrique, car elle permet de réduire la dépendance vis-à-vis des carburants importés tout en générant des recettes d'exportation. Cependant, le développement d'une installation de cette envergure nécessite des financements importants et récurrents. Le recours à la dette peut aider à financer l'expansion sans diluer immédiatement la participation des actionnaires, tandis que le placement privé d'actions et la future introduction en bourse pourraient élargir l'assise actionnariale ultérieurement.

L'essai de fonctionnement à 700 000 barils par jour renforce le dossier d'investissement, car il montre que la raffinerie pourrait fonctionner au-delà de sa capacité nominale initiale. Le plan de croissance reste toutefois ambitieux. Pour atteindre une capacité de 1,4 million de barils par jour d'ici 2028, il faudra disposer d'un approvisionnement en pétrole brut, d'installations de stockage, d'une logistique efficace, de ports, d'un réseau de distribution, d'un soutien réglementaire et d'un flux de trésorerie d'exploitation stable. Pour les investisseurs, l'opportunité réside dans l'exposition à l'un des actifs industriels les plus importants d'Afrique. Le risque tient à la mise en oeuvre dans un marché influencé par les prix des carburants, les contraintes de change, le coût de la dette et les cycles mondiaux du pétrole.