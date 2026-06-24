Afrique: Mondial 2026 - Le Ghana résiste à l'Angleterre grâce à un plan tactique parfaitement exécuté

24 Juin 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

Quinze ans après leur unique confrontation en Coupe du Monde, l’Angleterre et le Ghana se sont une nouvelle fois quittés sur un score nul et vierge (0-0), mardi, lors de la deuxième journée du Groupe L de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Un résultat qui maintient le suspense dans une poule où aucune équipe n’a encore assuré sa qualification pour les seizièmes de finale.

Après leur victoire inaugurale, les deux sélections avaient l’occasion de valider leur billet pour le tour suivant. Mais au terme d’une rencontre fermée, les Black Stars ont réussi à tenir tête aux Three Lions grâce à une organisation défensive rigoureuse mise en place par leur sélectionneur, Carlos Queiroz.

Dès les premières minutes, le technicien portugais a reconduit la recette qui avait porté ses fruits lors de la première journée. Le Ghana a volontairement laissé l’initiative du jeu aux Anglais, resserrant ses lignes dans sa moitié de terrain et misant sur des transitions rapides pour exploiter les espaces laissés par son adversaire.

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Face à un bloc compact et discipliné, l’Angleterre a longtemps monopolisé le ballon sans parvenir à trouver de véritables solutions. Les incursions de Noni Madueke sur le côté droit ont permis aux Three Lions de s’installer dans le camp ghanéen, mais les occasions franches se sont faites rares. Symbole de cette domination stérile, les six tentatives anglaises de la première période n’ont trouvé ni le cadre ni la faille.

Au retour des vestiaires, le scénario est resté identique. Bien regroupés, les Ghanéens ont continué à fermer les espaces et à gêner les circuits de passes anglais. Plus entreprenants dans leurs sorties de balle, les Black Stars ont même commencé à inquiéter une défense anglaise moins sereine.

L’Angleterre a tenté de hausser le rythme à l’approche de l’heure de jeu. Une combinaison entre Harry Kane, Jude Bellingham et Noni Madueke a obligé Benjamin Asare à rester vigilant, tandis qu’Anthony Gordon a également essayé de faire la différence. Mais le gardien ghanéen et sa défense ont continué à repousser les offensives adverses.

De leur côté, les Black Stars n’ont pas renoncé à surprendre en contre-attaque. À dix minutes du terme, Prince Adu est passé tout près de profiter d’une transition rapide, illustrant la menace constante entretenue par les hommes de Carlos Queiroz.

Dans les dernières minutes, l’Angleterre a jeté ses dernières forces dans la bataille. Bukayo Saka a forcé Benjamin Asare à réaliser une parade décisive, avant que Nico O’Reilly ne trouve la barre transversale de la tête. Harry Kane a ensuite vu sa reprise passer à côté, tandis qu’un ultime corner anglais était sauvé sur la ligne par Kojo Peprah Oppong.

Grâce à cette prestation collective solide et disciplinée, le Ghana conserve toutes ses chances de qualification et peut même encore viser la première place du Groupe L. Les Black Stars affronteront la Croatie lors de la dernière journée, tandis que l’Angleterre défiera le Panama avec l’objectif de terminer en tête de la poule.

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