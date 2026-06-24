Afrique Centrale: L'urgence des transports urbains face à l'explosion démographique

Longtemps reléguée au second plan derrière les grands projets énergétiques ou miniers, la question de la mobilité urbaine s'impose désormais comme l'un des principaux défis de développement en Afrique centrale. Kinshasa, Douala, Yaoundé et Libreville jouent leur compétitivité économique dans la bataille des transports de masse.

À l'heure où plusieurs métropoles africaines investissent massivement dans les métros, les Bus Rapid Transit ou les transports électriques, les capitales d'Afrique centrale apparaissent confrontées à un double impératif : absorber une croissance démographique rapide tout en préservant leur compétitivité économique. Selon les projections internationales, l'Afrique comptera plus de 1,4 milliard de citadins d'ici à 2050.

Cette dynamique concerne pleinement l'Afrique centrale, où des villes comme Douala, Yaoundé, Kinshasa, Libreville, Brazzaville, N'Djamena ou Bangui connaissent une urbanisation accélérée. La pression exercée sur les infrastructures existantes devient considérable. Congestion routière, insuffisance des transports publics, étalement urbain incontrôlé et pollution constituent désormais des défis quotidiens pour des millions d'habitants.

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La situation est particulièrement préoccupante à Kinshasa. Avec une population estimée à plus de 20 millions d'habitants et une croissance parmi les plus fortes du continent, la capitale de la République démocratique du Congo est aujourd'hui l'une des villes les plus congestionnées d'Afrique.

Les pertes économiques liées aux embouteillages, aux retards logistiques et à la faible mobilité de la main-d'oeuvre représentent plusieurs milliards de dollars chaque année. Pourtant, les investissements dans les transports de masse demeurent insuffisants face à l'ampleur des besoins. Le Cameroun, Douala et Yaoundé sont confrontées à des problématiques similaires.

Les deux principales agglomérations du pays concentrent l'essentiel de l'activité économique nationale mais restent largement dépendantes du transport routier informel. Malgré plusieurs projets de modernisation, notamment l'amélioration des voiries urbaines et les réflexions autour de systèmes de bus structurés, aucun réseau intégré de transport de masse comparable à ceux développés à Dakar ou à Abidjan n'a encore vu le jour.

Le Gabon, grâce à une urbanisation plus maîtrisée, bénéficie d'une situation relativement moins tendue. Libreville n'échappe toutefois pas aux difficultés de mobilité liées à la concentration des activités administratives et économiques dans quelques zones urbaines. Les autorités réfléchissent à des solutions intégrant davantage les nouvelles technologies et les transports propres.

L'exemple du Rwanda, qui investit aujourd'hui plus de 100 millions de dollars dans la modernisation des transports de Kigali, illustre pourtant la direction que pourraient emprunter plusieurs pays d'Afrique centrale. Le pari est simple : anticiper les besoins futurs avant que la saturation urbaine ne devienne un frein majeur à la croissance. Car au-delà du confort des usagers, les transports sont désormais un enjeu géoéconomique majeur.

Une ville où les travailleurs passent plusieurs heures dans les embouteillages devient moins attractive pour les investisseurs. Une logistique urbaine défaillante augmente les coûts de production et réduit la compétitivité des entreprises. À l'inverse, des infrastructures modernes favorisent la productivité, l'investissement et l'intégration économique.

L'enjeu est également environnemental. Alors que les villes africaines sont appelées à doubler de taille dans les prochaines décennies, la transition vers des bus électriques, des voies réservées aux transports collectifs ou des mobilités moins polluantes devient une nécessité. Les financements internationaux orientés vers la lutte contre le changement climatique pourraient, d'ailleurs, constituer une opportunité importante pour les États d'Afrique centrale. Mais le principal défi demeure financier.

Les projets de métro, de BRT ou de trains urbains nécessitent des investissements de plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards de dollars. Dans un contexte budgétaire souvent contraint, les partenariats public-privé, les banques multilatérales de développement et les fonds souverains apparaîtront comme des acteurs essentiels. Au cours des quinze prochaines années, la qualité des systèmes de transport pourrait devenir l'un des principaux facteurs de différenciation économique entre les métropoles africaines.

Pour l'Afrique centrale, le défi est désormais clair : passer d'une logique de gestion des embouteillages à une véritable stratégie de mobilité urbaine intégrée. Car dans la compétition des territoires qui s'annonce, la capacité à déplacer efficacement les populations sera aussi importante que celle de produire de l'énergie ou d'attirer des capitaux.