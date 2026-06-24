Afrique: Les présidents Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye consolident de leurs pays

Au deuxième jour de la visite d'État du Président burundais Évariste Ndayishimiye en République démocratique du Congo (RDC), le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son hôte de marque ont pris part, ce mardi à la Cité de l'Union africaine, à une réunion de la Task Force nationale de lutte contre la maladie à virus Ebola (MVE).

La Première ministre, Judith Suminwa, des ministres concernés par cette riposte, le Directeur général du CDC Africa, le Dr Jean Kaseya, ainsi que le Directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), le Dr Jean-Jacques Muyembe Tanfum, ont participé à cette séance de travail.

Faisant la restitution de leurs échanges lors d'un point de presse conjoint, le Président Évariste Ndayishimiye a encouragé l'équipe de la riposte et a exprimé sa solidarité avec la RDC. « J'appelle tous les États à ne pas fermer les frontières, mais plutôt à encadrer cette maladie ensemble », a-t-il lancé en sa qualité de Président en exercice de l'Union africaine (UA). « L'ouverture des frontières devrait faciliter l'entrée de l'aide internationale », a-t-il souligné.

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Pour sa part, le Président Félix Tshisekedi a annoncé sa visite, dans les prochains jours, dans la province de l'Ituri pour une évaluation personnelle de la situation épidémiologique sur place.

Les deux dirigeants ont par ailleurs fait la restitution de leurs discussions sur d'autres sujets d'intérêt commun. Ils ont réaffirmé leur engagement à collaborer étroitement, entre autres, dans les secteurs de la diplomatie, de la sécurité, de la politique, du social et de l'humanitaire. Le Président Félix Tshisekedi a annoncé la tenue, au mois de septembre prochain à Bujumbura, au Burundi, de la session de la Commission mixte permanente de coopération entre la RDC et le Burundi.

S'agissant particulièrement de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, les Présidents Tshisekedi et Ndayishimiye ont souligné l'importance du rétablissement d'une paix régionale durable, du retrait des forces étrangères d'occupation du territoire congolais et de la création d'un environnement propice à la réalisation de projets d'intégration régionale. Le Président en exercice de l'UA s'est dit disposé à offrir ses bons offices pour appuyer la coordination des efforts de médiation africaine en cours.

De son côté, le Président Félix Tshisekedi a annoncé la tenue, au mois de septembre prochain, de la réunion de la Troïka de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). Selon le Chef de l'État Félix Tshisekedi, cette rencontre constituera « une étape importante pour renforcer la concertation politique régionale, assurer le suivi des engagements en cours et soutenir les efforts collectifs en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération dans notre région ».

Au niveau continental, le Président Félix Tshisekedi a félicité son homologue Évariste Ndayishimiye pour son leadership à la tête de l'UA. « La RDC maintiendra une coordination étroite avec la République du Burundi sur les principaux dossiers régionaux et internationaux », a-t-il rassuré.

Avant de clore ses propos, le Président Tshisekedi a invité son homologue burundais à prendre part à la réunion de haut niveau qu'il présidera le 21 juillet 2026 au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les liens entre les ressources naturelles, la paix, la sécurité et le développement durable.

À l'issue de cette dernière activité, clôturant la visite d'État de 48 heures du Président burundais, le Chef de l'État a raccompagné son hôte de marque à l'aéroport international de N'Djili.