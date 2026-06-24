Soudan: Rapatriement de 750 citoyens dans le cadre du programme de retour volontaire d'Égypte

23 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les opérations de rapatriement des Soudanais qui veulent regagner le pays se sont poursuivies lundi par le Secrétariat général de la chambre de Zakat, en collaboration avec la Commission « Al-Amal » pour le retour volontaire, ou quinze bus transportant 750 Soudanais ont quitté la région Abdeen au Caire.

Le chef de la commission du retour au pays, Dr Al-Amin Ali Abdel-Gader, a déclaré à la presse au site de départ dans la région Abdeen au Caire que la commission s'efforce de continuer les opérations de rapatriement des Soudanais qui veulent rentrer de la République Arabe d'Égypte, précisant que le rapatriement de lundi est le cinquième à être effectué par les bus.

De son côté, le chef de la commission du retour, ingénieur Mohamed Wedda, a affirmé que les préparations ont été complétés pour le rapatriement de plus de 1250 Soudanais par train mercredi prochain.

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