Zambie: Inhumation d'Edgar Lungu en Afrique du Sud - Verdict en faveur de la famille en appel

La Cour suprême d'appel en Afrique du Sud a rejeté mardi (23 juin 2026, ndlr) la demande du gouvernement zambien visant à obtenir la garde de la dépouille d'Egar Lungu. Les juges se sont prononcés en faveur de la famille de l'ancien président zambien.

La Cour suprême d'appel a déclaré que « le droit commun et les droits constitutionnels de la famille prévalent » sur la revendication du gouvernement zambien.

Le verdict pourrait marquer la fin de la bataille juridique concernant le lieu de son inhumation. Edgar Lungu est décédé en Afrique du Sud le 5 juin 2025, à l'âge de 68 ans.

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Les autorités zambiennes souhaitaient l'inhumer dans un cimetière réservé aux dirigeants de ce pays d'Afrique de l'Est. Sa famille a décidé de l'enterrer en Afrique du Sud.

Invoquant les dernières volontés de Lungu, à savoir que l'actuel président Hichilema ne s'approche en aucun cas de sa dépouille et ne préside pas de funérailles nationales en sa mémoire en Zambie.

Décédé il y a un an alors qu'il suivait un traitement médical, son corps est depuis resté en Afrique du Sud, sa famille et le gouvernement zambien s'opposant sur le fait qu'il doit être enterré sur un site réservé aux anciens présidents zambiens dans la capitale Lusaka, ou de manière privée en Afrique du Sud, comme le souhaite sa famille.

Pour mémoire, Edgar Lungu est né le 11 novembre 1956 à Ndola (Rhodésie du Nord, fédération de Rhodésie et du Nyassaland) et mort le 5 juin 2025 à Pretoria (Afrique du Sud). Il était un homme d'État zambien, président de la République de 2015 à 2021.