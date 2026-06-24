Tunisie: Malek Kochlef - Plus de 10 % des étudiants tunisiens poursuivent leurs études à l'étranger

L'Organisation Arabe pour l'Education, la Culture et les Sciences (ALECSO) a accueilli, ce mardi, la conférence internationale euro-méditerranéenne sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, placée sous le thème : « Durabilité, recherche scientifique ouverte et métiers verts ».

Le directeur général de la coopération internationale au ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Malek Kochlef, a souligné l'orientation du ministère vers l'intégration des universités tunisiennes dans les réseaux internationaux et la valorisation des expériences des meilleures universités et structures de recherche, afin d'offrir davantage d'opportunités aux étudiants tunisiens. Le responsable a indiqué que plus de 10 % des étudiants tunisiens poursuivent leurs études dans des universités à l'étranger, tandis que les universités tunisiennes accueillent environ 4 % d'étudiants étrangers.

De son côté, le directeur général de l'ALECSO a affirmé que cette conférence vise à examiner les défis auxquels est confronté l'enseignement supérieur et à œuvrer à son développement en s'appuyant sur les expériences arabes et euro-méditerranéennes. Il a ajouté qu'une feuille de route future sera élaborée et soumise aux décideurs des pays arabes. Il a également souligné que l'organisation œuvre à encourager et soutenir les innovateurs, déclarant : « Nous voulons que la région arabe soit une terre d'attraction des talents, et non une zone de fuite des cerveaux ».