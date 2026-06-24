Tunisie: Pourquoi - Des résultats à la hauteur

Les résultats du bac ont été dévoilés samedi et, comme d'habitude, les moyennes des lauréats dans les différentes sections frôlent les 20/20 et c'est tant mieux.

Quant à la moyenne nationale, elle dépasse les 20/20 et c'est une fille qui la détient, cela n'est pas étonnant. Toutefois, une question se pose avec insistance : comment peut-on dépasser le maximum, c'est-à-dire le 20/20 ? Cela viendrait de la manière de calculer ces moyennes avec une combinaison trop complexe pour le commun des motels. Nous, on veut bien, quoique...