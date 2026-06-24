Tunisie: Pourquoi - Des résultats à la hauteur

23 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Les résultats du bac ont été dévoilés samedi et, comme d'habitude, les moyennes des lauréats dans les différentes sections frôlent les 20/20 et c'est tant mieux.

Quant à la moyenne nationale, elle dépasse les 20/20 et c'est une fille qui la détient, cela n'est pas étonnant. Toutefois, une question se pose avec insistance : comment peut-on dépasser le maximum, c'est-à-dire le 20/20 ? Cela viendrait de la manière de calculer ces moyennes avec une combinaison trop complexe pour le commun des motels. Nous, on veut bien, quoique...

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