Soudan: Le Wali de Khartoum salue les positions honorables du peuple et du gouvernement turcs envers le pays

Le Gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, a salué les positions honorables du gouvernement et du peuple turcs en matière de soutien et de défense de la cause soudanaise, soulignant que la position turque a toujours soutenu les choix du peuple soudanais et s'est tenue au côté de ses causes justes face aux défis imposés par la guerre.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre aujourd'hui, dans son bureau, avec une délégation du Centre turc de recherche et d'études « SETA », présidée par M. Tung Demirdas, coordinateur du dossier de l'Afrique au sein du centre.

Le gouverneur a informé la délégation des grands dégâts causés aux infrastructures et aux institutions de service du fait des attaques menées par la milice rebelle, soulignant que le gouvernement de l'État de Khartoum a placé le dossier de la reconstruction et du rétablissement des services de base à la tête de ses priorités, estimant que le retour des citoyens dans leurs régions et leur stabilisation nécessitent la création d'un environnement sûr et de services intégrés comprenant l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, l'assainissement et la remise en état des infrastructures vitales.

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Il a précisé que le gouvernement « Al-Amal » avait déjà entamé la mise en oeuvre de programmes et de plans d'urgence et stratégiques visant à ramener la vie à la normale dans la capitale.

Le gouverneur a souligné que la volonté du peuple soudanais, sa cohésion et son ralliement aux forces armées avaient directement contribué à faire échouer les complots visant l'unité et la stabilité du pays.

Il a ajouté que les forces armées continuaient de remporter des victoires sur différents fronts, ce qui s'est reflété positivement sur l'amélioration de la situation sécuritaire et a contribué à accélérer les efforts de relance et de reconstruction, permettant ainsi le retour de près de 7 millions de citoyens dans leurs régions d'origine, dans plusieurs États.

Le chef de la délégation du Centre turc d'études et de recherches « SETA », M. Tung Demirdas, a salué les efforts considérables déployés par le gouvernement turc pour reconstruire ce que la guerre a détruit, soulignant que le retour progressif à la vie normale et la reprise des services et des différentes activités dans la capitale soudanaise reflètent la puissance de la volonté du peuple soudanais et sa capacité à surmonter les défis et les difficultés.

Tong a souligné que la visite de la délégation s'inscrivait dans le cadre du soutien et de la défense du peuple soudanais, ainsi que de l'expression de la solidarité dans cette phase importante de son histoire.