Algérie: Foire internationale d'Alger - Le Président Tebboune visite le pavillon tunisien

La participation de la Tunisie à la 57e édition de la Foire internationale d'Alger s'inscrit dans le cadre du programme national des manifestations commerciales à l'étranger pour l'année 2026, élaboré par le Centre de promotion des exportations et mis en œuvre en coordination avec ses représentations à l'international. L'objectif est de renforcer la présence des entreprises tunisiennes sur les marchés extérieurs et d'élargir leurs débouchés à l'export.

Le CEPEX supervise une participation tunisienne notable, en collaboration avec son bureau en Algérie et l'ambassade de Tunisie. Le pavillon national, d'une superficie de 72 m², est installé dans le nouveau pavillon « Palestine » de la SAFEX SAFEX. Il regroupe six entreprises privées actives dans divers secteurs exportateurs, allant du prêt-à-porter aux vêtements professionnels, en passant par la chaussure, l'artisanat, les cosmétiques et les industries manufacturières.

Cette présence a également pris une dimension diplomatique particulière avec la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune au pavillon tunisien lors de la cérémonie d'ouverture, lundi 22 juin 2026. Il a été accueilli par le chargé d'affaires de l'ambassade de Tunisie à Alger ainsi que par des responsables du Centre de promotion des exportations, dans une séquence qui illustre la solidité des relations bilatérales et la confiance accordée au produit tunisien.

Cette participation s'inscrit dans un contexte d'intensification des échanges commerciaux entre les deux pays. La valeur des échanges est passée de 6,8 milliards de dinars en 2023 à 7,7 milliards en 2024, tandis que les exportations tunisiennes vers le marché algérien ont enregistré une croissance annuelle de 22 % entre 2022 et 2025. Les industries mécaniques dominent ces exportations avec 55 % du total, suivies des industries diverses avec 32,31 %.

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La 57e édition de la Foire internationale d'Alger accueille par ailleurs près de 781 entreprises issues de différents secteurs et plusieurs pavillons nationaux représentant des pays des cinq continents. Un cycle de conférences est également prévu du 23 au 25 juin, consacré à la coopération africaine, à l'intégration économique et au rôle de l'intelligence artificielle dans la transformation économique.