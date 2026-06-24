Afrique: Groupe L (21h00)/Angleterre-Ghana - Les Black Stars à la poursuite des Three Lions

Anglais et Ghanéens mettront en jeu ce soir leur invincibilité dans leur groupe, avec, en ligne de mire, une place en seizièmes de finale.

L'une des affiches les plus attendues du groupe L opposera l'Angleterre au Ghana du côté du Gillette Stadium de Foxborough. Ce choc mettra aux prises deux sélections qui ont parfaitement négocié leur entrée dans la compétition. Les Three Lions ont surclassé la Croatie (4-2) et les Black Stars sont venus à bout du Panama (1-0).

Avec le sélectionneur Thomas Tuchel aux manettes et le capitaine Harry Kane en tête d'affiche offensive, les Three Lions abordent forcément ce match avec de grandes ambitions. Cette édition ou jamais ! Même s'il est encore trop tôt pour se projeter, les Anglais veulent soulever le grâal mondial cet été, rompant ainsi avec soixante ans d'attente.

Mais il faudra tout d'abord prendre les matchs un par un, passer en seizièmes, puis monter en gamme et en puissance pour disputer l'apothéose et plus si affinités. A leur tour, les Black Stars veulent retrouver les phases à élimination directe. Seize ans après la désillusion de 2010 face à l'Uruguay, où Asamoah Gyan avait manqué le penalty de la qualification aux portes des demi-finales, le sélectionneur, Carlos Queiroz, a fait appel à une nouvelle génération de joueurs avec la volonté de renouer avec la gloire.

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Rashford et Rice rétablis

Volet tactique à présent, le onze dirigé par Thomas Tuchel sera articulé en 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les cages, John Stones, Marc Guéhi, Jarell Quansah et Nico O'Reilly en défense, Jordan Henderson et Declan Rice en tant que relayeurs, un trident de milieux offensifs, à savoir, Jude Bellingham-Marcus Rashford-Noni Madueke, et, enfin, Harry Kane en pointe. Notons que concernant l'Angleterre, Marcus Rashford et Declan Rice ont récemment surmonté de légers soucis physiques, alors que la principale incertitude concerne Bukayo Saka qui reste en gestion d'un problème au tendon d'Achille.

De prime abord, l'ailier droit anglais serait maintenu sur le banc. Chez les Black Stars enfin, en optant pour un système de jeu en 4-3-3, Carlos Queiroz alignera Benjamin Asare dans les bois, Jonas Adjetey, Alidu Seidu, Gideon Mensah et Marvin Senaya en défense, Elisha Owusu, Caleb Yirenkyi et Brandon Thomas-Asante au milieu, alors qu'en attaque, le trio Christopher Bonsu Baah, Antoine Semenyo et Jordan Ayew tenteront de peser sur la défense des Three Lions.

Pour finir, notons que les deux formations se sont déjà affrontées lors d'un match amical en 2011 à Wembley, rencontre qui s'était soldée par un match nul (1-1), preuve que les Black Stars ne se laissent pas intimider par une sélection de l'élite européenne !