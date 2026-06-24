Soudan: Le sous-secrétaire aux AE rencontre le ministre adjoint russe des Affaires étrangères

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Muawiya Osman Khalid, a rencontré Mardi le ministre adjoint russe des Affaires étrangères pour les affaires des organisations internationales, M. Alexandre Alimov, aux locaux du ministère des Affaires étrangères à Moscou, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue pour tenir les réunions de la commission de consultation politique entre les deux pays.

Les deux parties ont échangé leurs félicitations à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le sous-secrétaire a exprimé ses remerciements à M. Alimov pour la coopération constructive et la coordination constante entre les deux pays aux forums internationaux, en particulier entre les missions des deux pays à New York et à Genève.

Il l'a également remercié pour le soutien apporté par la Russie à l'inscription de membres des Forces de soutien rapide sur la liste des sanctions unifiées du Conseil de sécurité des Nations unies.

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De son côté, M. Alimov a salué le niveau de coordination entre les deux pays au sein de la scène internationale, affirmant le soutien constant de la Russie à la souveraineté du Soudan et au respect de son intégrité territoriale.

Il a ajouté que la Russie n'hésiterait pas à empêcher toute tentative d'ingérence dans l'affaire soudanaise, toute atteinte à la souveraineté et à la légitimité des institutions de l'État, ainsi que toute atteinte à l'intérêt national soudanais. Il a également exprimé le refus de la Russie de voir se former des entités parallèles.