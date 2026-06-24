Addis Ababa — La Russie s'est félicitée du bon déroulement de la 7e élection législative en Éthiopie, qualifiant ce résultat de reflet d'un large soutien de la population envers les dirigeants du pays et leur programme de réformes en cours.

Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a salué les efforts déployés par les dirigeants éthiopiens pour renforcer les institutions de l'État, préserver la stabilité nationale et faire progresser les aspirations de développement du pays.

L'Éthiopie a organisé, le 1er juin, des élections nationales pour le Parlement fédéral et les conseils régionaux.

Les résultats officiels annoncés par la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) le 21 juin indiquaient que le Parti de la prospérité, au pouvoir, avait remporté 438 sièges à la Chambre des représentants du peuple, ce qui lui confère une majorité écrasante au sein de la législature fédérale.

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Le parti a également remporté une majorité écrasante de sièges au sein des conseils régionaux.

Les missions d'observation internationales de l'Union africaine et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement ont salué le déroulement pacifique et ordonné tant de la campagne électorale que du scrutin, soulignant l'absence d'irrégularités majeures ou de violations graves.

Commentant ces résultats, la Russie a déclaré que le bon déroulement des élections témoignait de la confiance du peuple éthiopien dans les efforts déployés par les dirigeants actuels pour renforcer l'État, préserver la stabilité interne et faire progresser les objectifs de développement national.

Les résultats de ces élections suscitent un intérêt international croissant, les observateurs y voyant une étape importante dans le processus de réforme politique et institutionnelle en cours en Éthiopie.

Ces résultats sont également considérés comme le signe d'un soutien continu de la population aux efforts visant à promouvoir la paix, la stabilité et la transformation économique dans tout le pays.