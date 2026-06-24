Ethiopie: Le Premier ministre indien Modi félicite le Premier ministre Abiy pour sa victoire électorale et réaffirme leur partenariat stratégique

Addis Ababa — Le Premier ministre indien Narendra Modi a félicité le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et le Parti de la prospérité, au pouvoir, pour leur victoire aux élections législatives éthiopiennes, réaffirmant ainsi l'engagement de l'Inde à renforcer son partenariat de longue date avec l'Éthiopie.

Dans un message publié sur X, le Premier ministre Modi a adressé ses « plus chaleureuses félicitations » au Premier ministre Abiy et au Parti de la prospérité, qualifiant le résultat des élections de « victoire décisive ».

Le dirigeant indien a mis en avant les liens historiques et stratégiques profonds qui unissent les deux pays, soulignant que l'Inde accordait une grande importance à ses relations de longue date avec l'Éthiopie.

« L'Inde chérit profondément ses liens historiques, multiformes et profondément enracinés avec l'Éthiopie », a déclaré M. Modi, rappelant sa précédente visite dans le pays et exprimant sa confiance dans la poursuite du développement de la coopération bilatérale.

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M. Modi a en outre indiqué qu'il se réjouissait de travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Abiy Ahmed afin de faire progresser le partenariat stratégique entre l'Inde et l'Éthiopie, d'approfondir les relations économiques et diplomatiques, et de renforcer les liens d'amitié entre les peuples des deux nations.

Ce message de félicitations reflète l'importance que les deux pays accordent à leurs relations, qui n'ont cessé de se développer dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la coopération au développement, de l'éducation, du renforcement des capacités et de la diplomatie multilatérale, a-t-on appris.

Comptant parmi les économies les plus importantes et les plus dynamiques de leurs régions respectives, l'Éthiopie et l'Inde ont continué à renforcer leur collaboration dans des secteurs clés, avec un engagement croissant dans les domaines des infrastructures, de la technologie, de l'industrie manufacturière, de l'agriculture et du développement des ressources humaines.

De nombreux observateurs estiment que le message de félicitations du Premier ministre Modi s'inscrit dans une vague croissante de reconnaissance internationale du processus électoral éthiopien, soulignant la confiance mondiale grandissante dans la trajectoire démocratique du pays.