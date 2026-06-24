Ethiopie: Le pays appelle à accélérer les progrès en matière d'électrification, d'accès à l'électricité et d'accessibilité financière

Addis Ababa — Le ministre des Affaires étrangères et président désigné de la COP32, Gedion Timothewos, a appelé à accélérer les progrès en matière d'élargissement de l'accès à l'électricité et d'amélioration de l'accessibilité financière du financement climatique, lors de son intervention au Dialogue mondial sur l'électrification organisé dans le cadre de la Semaine de l'action pour le climat de Londres.

Cette réunion, convoquée par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et la présidence de la COP31 assurée conjointement par la Turquie et l'Australie, a rassemblé des ministres, des organisations internationales et des experts en énergie autour de la mise en oeuvre des objectifs climatiques mondiaux.

Les discussions ont porté sur les moyens de développer les systèmes d'électricité propre tout en respectant les engagements climatiques existants.

L'une des principales propositions à l'étude consiste à fixer un objectif visant à porter la part de l'électrification à 35 % de la consommation finale d'énergie mondiale d'ici 2035.

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Selon le ministère des Affaires étrangères, M. Gedion a apporté son soutien à cet objectif, estimant qu'il pourrait contribuer à traduire les engagements climatiques en investissements concrets dans la production d'électricité, les réseaux de transport d'électricité, l'extension du réseau et l'accès à des moyens de cuisson propres.

Il a souligné que le financement restait le principal frein pour de nombreuses économies en développement. Même lorsque les projets d'énergie renouvelable sont viables, les coûts d'emprunt élevés retardent ou empêchent souvent leur mise en oeuvre.

Cela, a-t-il noté, reflète les risques perçus liés à la volatilité des devises, à la situation politique et à l'incertitude réglementaire.

Le ministre a appelé à la mise en place d'instruments internationaux plus solides d'atténuation des risques, notamment des garanties, des mécanismes d'assurance et un accès élargi au financement en monnaie locale.

Il a également souligné que l'électrification devait être considérée comme bien plus qu'un simple outil de décarbonisation.

L'élargissement de l'accès à une électricité fiable est essentiel au développement économique, à la sécurité énergétique et à la croissance industrielle, en particulier dans les pays où les écarts en matière d'accès à l'énergie restent importants, a noté M. Gedion.

Ce dialogue s'inscrit dans le cadre du processus préparatoire de la COP31, au cours de laquelle les gouvernements devraient se concentrer davantage sur la mise en oeuvre des engagements existants.

Organisé dans le cadre de la London Climate Action Week, cet événement a servi de plateforme informelle pour définir les priorités en vue du prochain cycle de négociations climatiques des Nations unies.