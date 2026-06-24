Burkina Faso: Mogtédo - La Gendarmerie nationale met fin à un réseau de convoyage de mineurs vers des sites aurifères étrangers

Grâce à la vigilance de ses unités sur le terrain, la Gendarmerie nationale a déjoué une tentative de trafic de 23 enfants mineurs destinés à être acheminés vers des sites d'orpaillage en Côte d'Ivoire, au Mali et en Guinée. Une opération qui illustre l'engagement constant des forces de sécurité dans la protection des enfants et la lutte contre la traite des personnes.

Le mardi 23 juin 2026, dans le cadre des contrôles sécuritaires de routine menés sur les axes routiers, les éléments de la Brigade Territoriale de Mogtédo ont procédé à l'interception de vingt-trois (23) enfants mineurs âgés de 12 à 15 ans à bord de minicars de transport en commun.

Les vérifications effectuées sur place ont permis d'établir que ces enfants étaient en partance pour des sites aurifères situés en Côte d'Ivoire, au Mali et en Guinée, où ils devaient être exploités dans des conditions particulièrement préoccupantes. Les investigations préliminaires menées avec professionnalisme par les enquêteurs ont conduit à l'identification de six (06) individus de nationalité burkinabè suspectés d'être impliqués dans le convoyage des mineurs. Saisi du dossier, le Procureur du Faso a ordonné la présentation des personnes mises en cause devant son parquet afin qu'elles répondent de leurs actes devant la justice.

Dans cette affaire, la réponse apportée démontre l'efficacité de la collaboration entre les différents acteurs engagés dans la protection des personnes vulnérables. En effet, les services de l'Action sociale ont été immédiatement sollicités pour assurer la prise en charge, l'assistance et la protection des enfants concernés.

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Cette intervention réussie témoigne de la détermination de la Gendarmerie Nationale à lutter contre les réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité des enfants à des fins économiques. Elle met également en lumière l'importance de la coopération entre les forces de sécurité, les autorités judiciaires, les services sociaux et les populations dans la prévention et la répression de la traite des personnes.

La Gendarmerie Nationale invite les citoyens à demeurer vigilants et à signaler sans délai tout mouvement suspect impliquant des mineurs ou toute situation pouvant s'apparenter à la traite ou au trafic d'êtres humains. Chaque information utile peut contribuer à sauver des vies et à protéger l'avenir de nombreux enfants. La Gendarmerie Nationale, Une force humaine.