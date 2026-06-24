Afrique: Hub sportif africain - L'héritage économique de la CAN

Dans la compétition mondiale entre les nations, les infrastructures ne sont pas seulement des ouvrages de béton et d'acier. Elles incarnent une vision, traduisent une ambition et témoignent d'une transformation durable.

Sous l'impulsion du Président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a fait le choix stratégique de placer le sport au coeur de son modèle de développement. Bien plus qu'un secteur de loisirs, celui-ci est devenu un moteur de croissance, un levier d'investissement et une illustration concrète de la dynamique de développement portée par le Plan national de développement (PND).

Cette vision se traduit dans l'action du ministre des Sports, Adjé Silas Metch. Diplomate de carrière, il s'attache à faire du sport un instrument de diplomatie d'influence, un vecteur de rapprochement entre les peuples et un levier de rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la scène continentale et internationale.

La CAN 2023, vitrine de l'excellence ivoirienne

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La Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire restera comme l'un des événements sportifs les plus marquants de l'histoire du football africain. Saluée par de nombreux observateurs comme l'une des plus belles éditions de la compétition, la CAN 2023 a démontré la capacité du pays à concevoir, organiser et réussir un événement d'envergure internationale.

Près de deux milliards de téléspectateurs ont suivi la compétition à travers le monde, offrant à la Côte d'Ivoire une visibilité exceptionnelle. Les stades, les villes hôtes et les infrastructures modernes ont constitué une vitrine du dynamisme, de l'hospitalité et du savoir-faire ivoiriens.

Au-delà de la réussite organisationnelle, la CAN a confirmé qu'un investissement public structurant peut générer d'importantes retombées économiques. L'afflux de visiteurs, la forte activité touristique, le taux élevé d'occupation des établissements hôteliers et la valorisation des compétences nationales en témoignent. Le sport s'affirme désormais comme un véritable moteur de développement économique.

Les Éléphants, symbole de résilience

Le sacre des Éléphants sur leurs terres a donné une portée historique et émotionnelle à cette réussite.

Dans un parcours marqué par les difficultés, la sélection nationale a incarné les valeurs de résilience, de détermination et de dépassement de soi. Cette victoire a renforcé l'image d'une nation capable de transformer les défis en succès.

Sous le leadership du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, et grâce à l'action coordonnée du ministre Adjé Silas Metch, cet héritage sportif est progressivement transformé en levier de développement humain, de cohésion sociale et d'attractivité économique.

Le Hub africain du sport international prend forme

Les infrastructures héritées de la CAN constituent aujourd'hui un avantage stratégique pour la Côte d'Ivoire. Stades homologués aux normes internationales, équipements modernes, plateformes logistiques performantes et capacités d'accueil renforcées composent désormais un écosystème sportif parmi les plus compétitifs d'Afrique de l'Ouest.

Ces réalisations illustrent la volonté du pays de ne pas se limiter à l'organisation d'événements sportifs, mais de bâtir une économie durable autour du sport.

Elles renforcent la crédibilité de la Côte d'Ivoire auprès des investisseurs, consolident son attractivité touristique, valorisent son expertise technique et confortent son leadership régional.

À travers cette dynamique, la Côte d'Ivoire affirme son ambition de devenir un véritable Hub africain du sport international, capable d'accueillir de grandes compétitions, d'attirer des investissements, de développer le tourisme sportif et de stimuler l'innovation.

Dans le concert des nations émergentes, les discours comptent, mais ce sont les résultats qui font la différence. Les infrastructures réalisées, les performances enregistrées et les retombées économiques observées traduisent une vision de long terme : celle d'une Côte d'Ivoire qui fait du sport un puissant levier de développement et de rayonnement international.