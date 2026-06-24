Burkina Faso: BAC 2026 - 3906 candidats des régions du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba en quête du passeport pour l'université

23 Juin 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Joanny Sow et Kanlou Sandamba

Les épreuves écrites du Baccalauréat ont débuté, ce mardi 23 juin 2026, dans les régions du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba. Pour cette session, 3906 candidats des trois régions vont à la conquête de leur premier diplôme universitaire.

Dans les régions du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba, 3906 candidats dont 1765 garçons et 2141 filles ont débuté, le mardi 23 juin 2026, les épreuves écrites du Baccalauréat, toute série confondue. Les autorités régionales, conduites par le gouverneur Ram Joseph Kafando, ont donné le top de départ de l'examen au Lycée Diaba Lompo (LDL), situé dans la ville de Fada N'Gourma. Selon le Directeur régional (DR) chargé de l'enseignement secondaire de l'ex-région de l'Est, Gabriel Sawadogo, les 3906 élèves composent dans 17 jurys, répartis dans 14 centres de composition.

Pour cette session, a-t-il relevé, les trois régions enregistrent une baisse du nombre de candidats par rapport à la précédente qui comptait 4600 candidats environ. Selon lui, cela s'explique principalement par une baisse significative du nombre de candidats libres dans ces régions. Il a estimé également que certains élèves ont probablement changé de localité. En outre, le camarade Sawadogo a fait savoir qu'aucun centre n'a été délocalisé cette année. Mieux, a-t-il confié, Kantchari, une localité à fort défi sécuritaire, a été érigée en centre d'examen. Par ailleurs, le camarade Sawadogo a rassuré qu'aucun incident n'a été signalé.

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Avant d'ouvrir la toute première enveloppe contenant l'épreuve de français de la série D, le gouverneur Kafando s'est adressé aux candidats en ces termes :« Chers élèves, abordez les épreuves avec confiance, calme et détermination, mais surtout composez dans la dignité et le respect des règles prescrites ». C'est ainsi qu'ils parviendront, a-t-il dit, à hisser la région à un rang honorable à la proclamation des résultats. « Aussi, je voudrais magnifier l'engagement et la résilience des acteurs et des partenaires du système éducatif. Je tiens également à saluer le travail abattu en amont par les Forces de défense et de sécurité (FDS) », a-t-il conclu.

 

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