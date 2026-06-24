Togo: Kévin Boma rejoint le FC Red Bull Salzburg

23 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le FC Red Bull Salzburg a officialisé mardi sur X la signature du défenseur international togolais Kévin Boma, en provenance du GD Estoril Praia (Portugal).

Le défenseur central de 23 ans a paraphé un contrat courant jusqu'au 30 juin 2031. Un transfert évalué à 7 millions d'euros, montant non confirmé par le club autrichien.

Formé au Stade Poitevin, Boma a affiné son jeu à Guingamp, Tours, Angers et Rodez avant de franchir un cap décisif à Estoril Praia en première division portugaise, où il s'est imposé comme titulaire indiscutable avec 53 matchs disputés en deux saisons.

Solidité dans les duels, bonne relance, présence athlétique et lecture du jeu, autant de qualités qui en ont fait l'un des meilleurs défenseurs centraux du championnat portugais.

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Le FC Red Bull Salzburg n'est pas un club ordinaire. Fondé en 1933 et repris en 2005 par le groupe Red Bull, le club autrichien est devenu l'une des meilleures académies de formation d'Europe, ayant lancé les carrières de Erling Haaland, Sadio Mané, Naby Keïta ou encore Dayot Upamecano.

Champion d'Autriche à de nombreuses reprises, Salzburg est un habitué de la Ligue des Champions et de l'Europa League, offrant à ses joueurs une exposition européenne régulière.

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