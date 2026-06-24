Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 24 juin 2026

revue de presse

Le Niger annonce officiellement son départ de la Cour pénale internationale

Le Niger a officiellement quitté la Cour pénale internationale, accusant cette instance judiciaire de La Haye de pratiquer une justice sélective.

Ce pays d’Afrique de l’Ouest a adressé, lundi, une lettre aux Nations unies, déclenchant ainsi la procédure de retrait du traité fondateur de la Cour, le Statut de Rome.

« Alors que la Cour avait suscité de grands espoirs parmi les peuples épris de paix et de justice, elle a été détournée de sa vocation et exploitée », indique la lettre. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso avaient annoncé l’année dernière leur intention de quitter la Cour. (Source Africanews)

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Tunisie : Saadia Mosbah écope définitivement de 8 ans de prison

Un tribunal tunisien a confirmé, mardi, la peine de huit ans de prison prononcée contre la militante antiraciste Saadia Mosbah pour des malversations financières, ont annoncé deux de ses avocats.

Mme Mosbah, Tunisienne noire à l’origine de l’adoption en 2018 d’une loi pionnière au Maghreb contre le racisme, ainsi que plusieurs membres de son association Mnemty (« Mon rêve »), étaient rejugés pour blanchiment d’argent et enrichissement illicite. Le 19 mars, Mme Mosbah, âgée de 66 ans, avait été condamnée à huit ans de réclusion lors d’un premier procès, tandis que son fils, Fares, avait écopé d’une peine de trois ans de prison.

L’ONG Amnesty International a dénoncé, dans un communiqué, des « accusations infondées de malversations financières » et « une nouvelle illustration consternante de l’utilisation de la justice pénale pour réduire au silence la société civile ». (Source Apanews)

Face à Ebola, le président de l’Union africaine plaide contre la fermeture des frontières

Le Président burundais et président en exercice de l’Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a lancé mardi 23 juin à Kinshasa un appel à la solidarité régionale face à l’épidémie d’Ebola qui frappe actuellement la République démocratique du Congo et l’Ouganda.

En visite officielle auprès de son homologue Félix Tshisekedi, Évariste Ndayishimiye a exhorté les États africains à éviter les fermetures de frontières. Le dirigeant burundais soutient que l’isolement des pays touchés risquerait davantage de compliquer la lutte contre le virus que de la renforcer. (Source Afrik.com)

Coupe du monde - La RDC tombe face à la Colombie et jouera sa qualification contre l’Ouzbékistan

Dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 juin, la RDC affrontait la Colombie, une semaine après avoir obtenu le nul face au Portugal.

Dominés dans le jeu, les Léopards ont surtout résisté. Les Cafeteros ont multiplié les situations dangereuses, avec plusieurs tentatives de James Rodriguez, Luis Díaz ou encore Jhon Arias. Mais le gardien des Léopards, Lionel Mpasi, a longtemps maintenu les siens en vie, repoussant l’échéance face à une équipe colombienne plus tranchante.

Après le bon point pris contre le Portugal, cette défaite fait mal. La RDC reste à un point et devra désormais sortir un gros match contre l’Ouzbékistan dimanche 28 juin pour continuer à croire à une qualification. Rien n’est encore terminé, mais les Léopards n’ont plus le droit à l’erreur. (Source Africa Radio)

À Berlin, Diomaye Faye appelle l’Allemagne à renforcer son engagement pour la sécurité au Sahel

La visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Berlin, mardi, a accouché d’un constat sans surprise : le Sahel brûle, et l’Europe, à travers son principal moteur économique, tarde à adapter ses moyens à l’ampleur du brasier.

Reçu par le chancelier Friedrich Merz, le chef de l’État ouest-africain a placé la lutte contre le terrorisme au centre des discussions, avec une convergence de vues affichée entre les deux parties. Mais au-delà des déclarations convenues, la rencontre révèle surtout les limites d’une coopération euro-africaine qui, depuis des années, peine à sortir du cycle des promesses et des financements insuffisants. (Source Africapresse)

Crises climatique et énergétique - Le Secrétaire général de l'ONU appelle à une transition rapide et juste vers les énergies renouvelables

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, António Guterres, a prononcé ce mardi 23 juin 2026 une allocution spéciale dans le cadre de la Semaine d'action pour le climat de Londres (London Climate Action Week), mettant en garde contre ce qu'il a appelé « un conte de deux crises » : une crise climatique qui rapproche la planète de points de bascule irréversibles, et une crise énergétique qui révèle la vulnérabilité d'un modèle dépendant des hydrocarbures.

Ces deux crises, a-t-il déclaré, ont la même origine : les combustibles fossiles. Elles appellent aussi la même réponse : une transition rapide et juste vers les énergies propres, accompagnée d'un renforcement massif de l'adaptation, de la résilience et de la justice climatique pour les populations et les pays qui subissent déjà les effets des changements climatiques. (Source Le Soleil)

Côte d’Ivoire : Un nouveau gisement de pétrole identifié par Murphy Oil

La Côte d’Ivoire enregistre une nouvelle découverte pétrolière au large de ses côtes. L’américain Murphy Oil a annoncé avoir rencontré des hydrocarbures lors du forage du puits d’exploration Bubale-1X, situé sur le bloc offshore C1-709.

Une annonce qui confirme l’intérêt croissant des compagnies internationales pour le bassin sédimentaire ivoirien et renforce les perspectives de développement du secteur pétrolier national.

Foré depuis février 2026, le puits Bubale-1X a mis en évidence environ 100 pieds nets de pétrole répartis dans deux réservoirs distincts. Les opérations ont été réalisées dans des eaux profondes, à près de 2 400 mètres, avec une profondeur totale de forage dépassant les 6 200 mètres. (Source LSI Africa)

Madagascar : Les taxis-be se mettent en grève contre la multiplication de contrôles jugés abusifs

À Madagascar, les taxis-be d'Antananarivo, ces minibus qui transportent chaque jour des centaines de milliers d'habitants, sont en grève depuis mardi 24 juin au matin. Ils protestent contre la multiplication des contrôles sur la route. En colère, les chauffeurs se sont dirigés vers l’hôtel de ville, où un dispositif de sécurité pour les empêcher d'entrer dans le bâtiment. Le mouvement paralyse la capitale à deux jours de la fête nationale.

Autour de 12h30, des centaines de chauffeurs de taxis-be sont agglutinés sur la place devant l'Hôtel de Ville d'Antananarivo mardi. Le visage tendu, les voix s'élèvent. Face à eux, un dispositif de sécurité barricade l'entrée du bâtiment. Les grévistes veulent y entrer pour exprimer leur colère. Mais on les en empêche.

Aviation civile : La Cémac consolide les fondations de son espace aérien

L'ambition d’un espace aérien communautaire sûr et performant est au cœur des travaux de la 10e session ordinaire du Comité de direction de l’Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale ( Assa-Ac), qui se tiennent dans la capitale congolaise, les 23 et 24 juin.

Au cours de cette rencontre, les responsables de l’aviation civile des États membres examinent plusieurs dossiers stratégiques liés à la gouvernance de l’agence, à l’exécution de ses programmes d’activités, au déploiement des projets régionaux ainsi qu’au renforcement des capacités des administrations nationales. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Zambie : Inhumation d'Edgar Lungu en Afrique du Sud - Verdict en faveur de la famille en appel

La Cour suprême d'appel en Afrique du Sud a rejeté mardi (23 juin 2026, ndlr) la demande du gouvernement zambien visant à obtenir la garde de la dépouille d'Egar Lungu. Les juges se sont prononcés en faveur de la famille de l'ancien président zambien.

La Cour suprême d'appel a déclaré que « le droit commun et les droits constitutionnels de la famille prévalent » sur la revendication du gouvernement zambien.

Le verdict pourrait marquer la fin de la bataille juridique concernant le lieu de son inhumation. Edgar Lungu est décédé en Afrique du Sud le 5 juin 2025, à l'âge de 68 ans. (Source Camer be)