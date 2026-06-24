Congo-Kinshasa: La visite d'État du président burundais marquée par les questions sécuritaires et l'épidémie d'Ebola

Le président congolais Félix Tshisekedi se rendra bientôt dans la province de l'Ituri, province actuellement épicentre d'une nouvelle épidémie d'Ebola. Une annonce faite en marge de la visite d'État du président burundais à Kinshasa.

Evariste Ndayishimiye est resté deux jours dans la capitale congolaise, il s'est entretenu en tête-à-tête lundi lors de son arrivée avec son homologue congolais. La situation épidémique a été au menu ce mardi d'une réunion de haut niveau sur ce sujet avec notamment les responsables d'Africa CDC, mais les enjeux sécuritaires étaient aussi au coeur de cette visite.

Les deux pays sont alliés sur le front militaire, puisque Gitega a déployé des hommes dans le Sud-Kivu aux côtés des forces congolaises. Pas de retrait annoncé pour ses soldats. Évariste Ndayishimiye se dit aussi impliqué dans les efforts diplomatiques.

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« J'ai réaffirmé mon engagement personnel dans la médiation africaine, notamment par le biais d'un mécanisme de suivi des processus en cours. Aussi, j'ai eu l'occasion de m'engager à toujours soutenir les institutions de la RDC dans ce travail important de ramener la paix, ce travail qui demande aussi que les institutions soient stables. Ici, j'ai appelé tous les Congolais à rester unis. Il faut avoir conscience que vous avez un ennemi commun. Quand vous avez un ennemi commun, pour le combattre, il faut une unité », a déclaré le chef de l'État burundais.

Le président Félix Tshisekedi a lui affirmé qu'il restait attaché aux processus en cours.

« Notre pays demeure pleinement engagé dans les initiatives diplomatiques en cours, notamment les processus de Washington et de Doha, ainsi que la médiation africaine dans le respect de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale et des principes du droit international », a déclaré le chef de l'État congolais.

L'épidémie d'Ebola au centre des attentions

Par ailleurs, les deux pays se sont engagés à donner une nouvelle impulsion à leur coopération dans les domaines politique, diplomatique, sécuritaire, économique, culturel, humanitaire et social. Ils ont aussi abordé l'épidémie d'Ebola qui touche l'est du pays lors d'une rencontre avec les membres de la riposte.

Une réunion de haut niveau avec les présidents, les ministres et des représentants d'Africa CDC, le centre africain de prévention des maladies. Et le chef de l'État congolais a appelé à une coopération plus large contre l'épidémie :

« J'ai partagé avec mon frère, le président Évariste Ndayishimiye, les efforts importants déployés par notre pays pour contenir cette épidémie, grâce à la mobilisation des autorités sanitaires, des communautés locales et de nos partenaires nationaux, africains et internationaux. Nous avons réaffirmé que les défis sanitaires auxquels l'Afrique est confrontée appelle une solidarité accrue entre les États, une coopération régionale renforcée et une mobilisation continue des mécanismes continentaux de prévention, d'alerte et de réponse aux urgences sanitaires. »

Un message repris par le président burundais : « L'exemple que je donne, c'est que le Burundi n'a pas fermé les frontières, mais le Burundi n'a jamais été affecté parce que nous devons prendre des mesures de préparation, de prévention. C'est pour cela que je voudrais saisir cette occasion aussi à appeler tous les États, surtout africains, d'être solidaires, au monde entier, d'être solidaires plutôt que de nous enfermer. Il faut être solidaire et gérer ensemble cette épidémie qui n'est pas une épidémie qui peut faire peur comme le Covid-19. »

Enfin Félix Tshisekedi a annoncé qu'il se rendra à Bunia, épicentre de la maladie, dans les tout prochains jours.