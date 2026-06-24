Ile Maurice: Marie Princie Raffaut - «Permettre aux jeunes d'appréhender le large éventail des métiers du spectacle»

Du 22 au 31 juillet, 21 jeunes Rodriguais s'envoleront vers l'île de La Réunion pour un voyage pédagogique sur le thème de la découverte des arts de la scène. Un projet porté par Marie Princie Raffaut, bibliothécaire et responsable du club de théâtre du collège Maréchal.

Une levée de fonds urgente a été mise en place sur la plateforme Small Step Matters pour finaliser le budget du séjour des élèves.

Comment est née l'idée de ce voyage vers l'île sœur ?

En mars, la compagnie réunionnaise Nectar, qui s'intéresse aux conteurs dans la région de l'océan Indien, était de passage à Rodrigues. L'occasion de pousser plus loin les discussions sur ce projet de voyage pédagogique que le personnel du collège Maréchal avait à cœur pour les élèves, compte tenu de leur fort potentiel artistique. À Rodrigues, les jeunes n'ont pas l'opportunité d'appréhender le large éventail des métiers du spectacle tel qu'il existe à La Réunion. Ce séjour sera donc une opportunité unique pour eux d'y être exposés. Pour certains, ce sera la première fois qu'ils prendront l'avion et découvriront d'autres horizons.

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Les métiers des arts du spectacle pourraient-ils être un débouché pour eux dans quelques années ?

Probablement. Notre club de théâtre a gagné beaucoup de prix au niveau de Rodrigues, notamment au Festival d'art dramatique. En 2024, en langue française, nous avons été primés avec la pièce Chimère dans plusieurs catégories : meilleure actrice, meilleure directrice, meilleure pièce et meilleur collège. Et en 2025, en langue anglaise, nous avons remporté la première place avec The Sound of Silence et la troisième place avec Dilemma. Dans chaque production, nous abordons des thèmes difficiles inspirés des faits de société comme les abus sexuels sur les enfants, les violences domestiques...

Au fil des années, nous avons eu la chance de bénéficier du soutien de resource persons venant de Maurice pour aider les jeunes à se perfectionner. Aujourd'hui, nous avons des étudiants très prometteurs qui pourraient se former dans le futur pour devenir techniciens, enseignants ou encore formateurs en théâtre. De tels professionnels permettraient aussi d'appuyer la transmission de la culture rodriguaise, qui est très riche.

Quels sont la place et le rôle du théâtre dans l'enseignement au collège Maréchal ?

Je dirais une place essentielle dans l'enseignement au secondaire de la littérature. Le théâtre permet d'explorer les textes, donc, la langue, la culture et l'expression artistique de manière concrète et vivante. Le club de théâtre du collège constitue un levier majeur dans le développement des élèves. Le théâtre renforce leur capacité de mémorisation, puisqu'ils doivent maîtriser des dialogues précis, tout en enrichissant leur expression orale, avec un vocabulaire diversifié. En outre, il favorise la confiance en soi, la coopération au sein du groupe, ainsi que l'épanouissement individuel et collectif des enfants.

Quel est le programme du séjour des élèves à l'île de La Réunion ?

Du 22 au 31 juillet, nous avons prévu des échanges avec de jeunes Réunionnais, et des ateliers et des cours sur les techniques de représentations théâtrales pour différents publics : dès le plus jeune public (comme les bébés et les enfants en bas âge) jusqu'aux seniors. Nous irons aussi visiter des salles de spectacle et des expositions à la Cité des arts à St-Denis et, bien sûr, découvrir les sites emblématiques comme le Cirque de Cilaos, le Piton des neiges, la Fournaise... Sans oublier la découverte des spécialités culinaires !

Qui finance ce voyage ?

En partie les familles et également la Commission de Rodrigues. Nous comptons également beaucoup sur la générosité du grand public. Les citoyens peuvent nous soutenir ainsi que les compagnies avec leur contributions CSR, comme Small Step Matters est reconnue officiellement comme une institution charitable.

À quelques semaines du départ, il nous manque encore environ Rs 220 000 pour couvrir les repas des jeunes. Le reste du budget est bouclé ! Sur les 32 élèves inscrits au club de théâtre, 21, âgés entre 16 et 19 ans, seront du voyage, ainsi que deux adultes pour les encadrer. Une expérience qui s'annonce mémorable pour les élèves ! Je remercie tous les donateurs qui répondront à notre appel.

Comment rapprocher ces jeunes Rodriguais de leur rêve ?

Pour les jeunes du club de théâtre du collège Maréchal de Rodrigues, l'art de la scène est une véritable passion. La plateforme solidaire Small Step Matters fait appel à la générosité du grand public et des entreprises pour financer leur budget repas pendant les dix jours du séjour sur l'île sœur. Comment faire un don ?