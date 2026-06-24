Ile Maurice: ER Group annonce sa participation à un projet de création de banque au pays

23 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Dans le prolongement de l'annonce de précaution publiée au Malawi le 18 juin par FMBcapital Holdings Plc (FMBCH), une société holding de services bancaires et financiers basée à Maurice et cotée à la Bourse du Malawi, ER Group a confirmé hier sa participation à un ambitieux projet bancaire à Maurice.

FMBCH a obtenu une approbation de principe de la Banque de Maurice, au titre de l'article 5(8A) du Banking Act 2004, en vue d'établir une banque sur le territoire mauricien. Ce projet prendra la forme d'une coentreprise détenue à parts égales avec Rogers Global Financial Holdings Ltd (RGFHL).

ER Group a confirmé sa participation au sein de RGFHL, société holding qui sera détenue conjointement par ER Group et Swan Life. C'est cette structure qui s'associera à FMBCH dans le cadre de la coentreprise envisagée. L'octroi de la licence bancaire demeure subordonné à la réalisation de certaines conditions, à la satisfaction de la Banque de Maurice. ER Group tient à préciser que cette approbation de principe ne constitue pas l'octroi définitif d'une licence bancaire. Les différentes parties s'attachent désormais à remplir l'ensemble des conditions réglementaires requises pour mener ce projet à son terme.

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