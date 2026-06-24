Ile Maurice: L'ambassadeur de Maurice, Riad Hullemuth - «Il est actuellement détenu dans la ville de Dammam»

Un ressortissant mauricien de 59 ans, Ganeshan Irlen, originaire de Pointe-aux-Sables et dirigeant d'une entreprise spécialisée dans l'imprimerie à Maurice, a été arrêté en Arabie saoudite pour possession présumée de drogue. Il est actuellement détenu dans la ville de Dammam dans l'attente de son procès.

Le ministère des Affaires étrangères ainsi que les services de police suivent l'évolution de la situation. Les circonstances exactes de l'arrestation et la nature des substances saisies n'ont toutefois pas encore été rendues publiques.

Selon l'ambassadeur de Maurice en Arabie saoudite, Riad Hullemuth, l'ambassade a été alertée après que la famille de Ganeshan Irlen a signalé sa disparition et l'absence de tout contact avec lui alors qu'il se trouvait au Moyen-Orient. «La famille nous avait contactés il y a quelques jours car elle avait perdu contact avec le ressortissant mauricien. À l'ambassade, nous avons écrit au ministère des Affaires étrangères afin de déterminer par quel port il était entré dans le royaume», a expliqué l'ambassadeur.

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Les démarches entreprises par les autorités diplomatiques ont permis de localiser le Mauricien et de confirmer son placement en détention. «Il est actuellement détenu dans la ville de Dammam, située à environ quatre heures de route de Riyad», a précisé Riad Hullemuth. L'ambassadeur a également indiqué que l'ambassade suit le dossier de près et maintient un contact régulier avec les autorités saoudiennes afin d'obtenir davantage d'informations sur la procédure judiciaire en cours.