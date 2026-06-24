Afrique: Ebola en RDC - À Aru, la coopération sanitaire avec l'Ouganda se met en place

Face à la menace de l'épidémie d'Ebola, la République démocratique du Congo et l'Ouganda renforcent leur coopération sanitaire. Les deux pays ont officiellement lancé mardi 23 juin 2026, à Aru, en Ituri, à la frontière avec l'Ouganda, la collaboration transfrontalière destinée à améliorer la surveillance, le dépistage et la prise en charge des malades. Cette initiative prévoit notamment le déploiement de laboratoires mobiles, l'installation de centres de traitement et le partage des données épidémiologiques entre les deux pays. La partie congolaise veut rassurer l'Ouganda voisin que la situation est sous contrôle et qu'il faut rouvrir les frontières, fermées depuis près d'un mois.

Au coeur du dispositif de collaboration transfrontalière entre la RDC et l'Ouganda, un laboratoire mobile est installé à Aru, à 6 kilomètres de la frontière ougandaise. Une infrastructure stratégique dans cette zone de forte mobilité. Pour les autorités locales, cet outil marque un tournant dans la lutte contre l'épidémie. Johnny Wadri Adjoma, bourgmestre de cette commune de près de 200 000 habitants, estime que l'implantation de ce laboratoire « rassure tout le monde ».

« Nous sommes à 300 kilomètres de Bunia, là où les échantillons allaient pour les examens. Il y a des fosses à passer jusqu'à Kinshasa, explique-t-il. En tout cas, l'avènement de ce laboratoire, vraiment, ça rassure pratiquement tout le monde. Plus rien à craindre, la situation est sous contrôle. »

Améliorer la coopération transfrontalière

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Le docteur Moise Agenun est le médecin directeur de l'hôpital général d'Aru qui accueille le laboratoire. « Notre laboratoire a une capacité d'analyse de quatre échantillons par heure, avec une autonomie d'énergie. Déjà, quand ce laboratoire n'était pas là, le séjour moyen des patients en attente de leurs résultats était autour de 7 à 8 jours. Nous avons réduit ce séjour moyen-là à 72 heures, tout au plus », détaille-t-il.

Un dispositif pour rassurer non seulement l'Ouganda mais d'autres pays de l'Est africain. Les deux pays partageront à la fois les informations et mutualiseront les pratiques.

Dieudonné Mwamba, le directeur général de l'institut national de santé publique de RDC, l'organe qui gère les ripostes aux épidémies, se satisfait de cette coopération nouvelle. « Nous aurons des équipes ougandaises et congolaises qui vont travailler ensemble. Donc, c'est vraiment la matérialisation de cette collaboration et de cette surveillance transfrontaliere pour être sûr que, de part et d'autre, la surveillance est faite de manière efficace, la détection des cas et même la prise en charge », explique-t-il.

Une approche saluée par la délégation ougandaise présente à Aru. Les autorités congolaises espèrent désormais que ces avancées permettront une reprise totale des échanges transfrontaliers.