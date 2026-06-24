Ile Maurice: Kareena Neisius confrontée après l'arrestation des deux ex-ministres

L'affaire du contrat d'approvisionnement en carburants attribué en 2023 par la State Trading Corporation (STC) au groupe Mercantile & Maritime Group (MMG) a connu de nouveaux rebondissements. La Financial Crimes Commission (FCC) poursuit ses investigations après l'arrestation, le 16 juin, des ex-ministres Renganaden Padayachy et Soodesh Callichurn, deux grosses pointures du gouvernement MSM sortant et inculpés provisoirement d'usage de leur fonction publique à des fins de gratification, sous la loi anticorruption.

Au centre du dossier, figure Kareena Neisius, directrice de la filiale mauricienne de MMG, déjà arrêtée en avril 2025 pour entente délictueuse en vue de blanchiment d'argent. Convoquée à de multiples reprises au siège de la FCC, au Réduit Triangle, elle s'est de nouveau retrouvée, ce mardi 23 juin, face aux enquêteurs, pour une confrontation sur des informations qui auraient fuité avant la décision finale ainsi que sur des échanges de messages avec les deux anciens ministres autour du déroulement de l'appel d'offres et de la société rivale OQ Trading.

Les enquêteurs s'intéressent en particulier aux conditions ayant entouré l'annulation du premier appel d'offres, remplacé par une nouvelle procédure à l'issue de laquelle le contrat - évalué à environ 691 millions USD, près de Rs 32 milliards - a finalement échu à MMG. La société OQ Trading avait pourtant été désignée comme la moins chère à une réunion du conseil d'administration de la STC en juin 2023. Selon les éléments déjà présentés devant le tribunal de Port-Louis, certaines spécifications techniques du second appel d'offres auraient été conçues sur mesure, alimentant ainsi les soupçons de favoritisme.

L'enquête, ouverte début 2025, a déjà conduit à quatre arrestations, dont celle de l'ex-directeur général de la STC, Rajiv Servansingh. Selon des sources proches du dossier, les vérifications se poursuivent désormais sur l'étendue des responsabilités de chacun des protagonistes.

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