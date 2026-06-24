Togo: Un pays plus vert

24 Juin 2026
Togonews (Lomé)

En cinq ans, le Togo a multiplié par six son rythme annuel de reboisement, passant de 2 millions d'arbres plantés en 2021 à 13 millions en 2025.

Au total, 50 millions de plants ont été mis en terre depuis le lancement de la campagne nationale de reboisement en 2021, qui vise un milliard d'arbres d'ici 2030 et un taux de couverture forestière de 26%.

Dans la région Maritime, l'impact est déjà visible : plus d'un million de plants mis en terre en 2025, contre moins de 200 000 avant le lancement de l'initiative. Pour maximiser le taux de survie des arbres, le gouvernement adapte les espèces aux réalités climatiques de chaque région.

Au-delà du reboisement, cette politique s'inscrit dans une vision de développement durable visant à restaurer les paysages dégradés, renforcer l'économie verte et accroître la résilience du Togo face aux changements climatiques.

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