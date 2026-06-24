Afrique: 20 nations, 35 000 spectateurs

La MIABÉ CAN 2026 ouvre ses portes le 24 juillet à Lomé, sur les installations de Haady Park, avec un choc inaugural entre le Mali et la Guinée Conakry.

Au total, 20 sélections réparties en cinq poules de quatre équipes s'affronteront lors de 30 journées de compétition, devant plus de 35 000 spectateurs attendus.

Au-delà du spectacle sportif, l'ambition des organisateurs est faire de la MIABÉ CAN un événement panafricain d'intégration et de cohésion sociale, « un véritable carrefour où se rencontrent les peuples », selon le président du comité d'organisation Atik Traoré.

« Le football doit être un vecteur de cohésion et d'expression culturelle », souligne-t-il, annonçant que l'édition 2026 mettra également l'accent sur la promotion des talents. Les équipes récompensées bénéficieront d'une année d'équipements sportifs, tandis que le meilleur espoir du tournoi remportera un billet pour Abidjan et une opportunité de tests dans deux académies de football de renom.