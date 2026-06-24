Gabon: Radio Malebe FM célèbre ses fidèles auditeurs et valorise les langues locales

À travers son émission « Parler ma langue », Radio Malebe FM s'engage dans la préservation et la promotion des langues locales, véritables piliers de l'identité culturelle.

Animée par Américain Mavoungou, l'émission met en lumière et récompense ses auditeurs fidèles tels que Papa Jacques Mbada, dit « Tso Maghele », enseignant retraité, et Papa Corneille Tsoumbou, dit « Dole à Pete », cheminot retraité. Tous deux incarnent l'attachement aux langues maternelles et la volonté de transmettre ce précieux héritage aux générations futures. ar cette initiative, Radio Malebe FM confirme son rôle de vecteur de culture et offre à ses auditeurs un espace d'expression et de sauvegarde du patrimoine linguistique.