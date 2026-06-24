Gabon: Le Président de la République élevé à la dignité de Grand-Croix de l'Ordre International des Palmes Académiques du CAMES

23 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a été élevé ce jour à la dignité de Grand-Croix de l'Ordre International des Palmes Académiques (OIPA) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), lors d'une cérémonie solennelle organisée au Palais des Congrès de la Cité de la Démocratie.

Cette distinction, la plus haute de l'Ordre, récompense les personnalités ayant contribué de manière remarquable au développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation en Afrique.

Elle consacre l'engagement du Chef de l'État en faveur du renforcement du capital humain et de la modernisation du système d'enseignement supérieur gabonais. Depuis la Transition, plusieurs réformes structurantes ont été engagées, notamment la réhabilitation des infrastructures universitaires, la création de nouveaux établissements d'enseignement supérieur et le renforcement des effectifs enseignants à travers l'octroi de postes budgétaires.

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À travers cette distinction, le CAMES salue les efforts du Gabon en faveur de l'excellence académique, de la recherche et de l'innovation, au service du développement durable du continent. Recevant cette haute reconnaissance, le Président de la République a exprimé sa gratitude au CAMES et rendu hommage à la communauté scientifique et universitaire africaine. Il a réaffirmé son engagement à faire de l'éducation, de la formation et de la recherche des leviers essentiels de transformation et de souveraineté pour le Gabon.

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