Gabon: Mise en garde contre une fausse campagne de subventions agricoles

Le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural informe les producteurs, les coopératives, les opérateurs économiques ainsi que l'ensemble de la population qu'un document circulant actuellement sur les réseaux sociaux et certaines plateformes numériques fait état d'un prétendu programme de subventions agricoles accessible via un formulaire en ligne.

Le Ministère tient à préciser que cette initiative ne relève en aucun cas de ses services et qu'il n'entretient aucun lien avec l'adresse électronique ou les supports utilisés dans le cadre de cette communication non autorisée. Le Ministère appelle les citoyens à la plus grande vigilance et les invite à ne communiquer aucune donnée personnelle, administrative ou financière en réponse à cette sollicitation. Toutes les informations relatives aux programmes, dispositifs d'appui et initiatives du ministère sont exclusivement diffusées à travers ses canaux officiels.

Les services compétents ont été saisis afin de procéder aux vérifications nécessaires et de prendre les mesures appropriées en vue de préserver les intérêts des populations et l'intégrité des institutions publiques. Le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural réaffirme son engagement en faveur d'une information fiable, transparente et accessible, au service du monde agricole et du développement rural. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural