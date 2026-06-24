Gabon: Coupe Bâne Bâ Bôla - Mounana s'apprête pour la 3e édition du 18 juillet au 30 août 2026

24 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTM

Mounana remet le couvert et promet une belle ambiance pour les vacances. L'Honorable Rodrigue Bokoko, Député de Mounana, annonce le retour de la Coupe Bâne Bâ Bôla pour sa 3e édition. Rendez-vous du 18 juillet au 30 août 2026 au Stade Municipal de Mounana. Ce rendez-vous rassemble et uni davantage, filles et fils de la localité.

La Coupe Bâne Bâ Bôla va au delà du cuir rond. Elle rassemble, rapproche et unit. C'est l'expression de l'unité, de l'inclusivité chère au Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle est née d'un engagement pour la jeunesse et la cohésion sociale, la compétition inter-quartiers s'est imposée comme un rendez-vous sportif incontournable de la commune. L'objectif reste le même : faire du football un levier d'unité, d'excellence et de vivre-ensemble. Le Député de la Vè République, Rodrigue Bokoko l'a si bien compris et impulse la dynamique en soutenant la politique du Chef de l'Etat.

Pendant plus d'un mois, les jeunes talents s'affronteront dans un esprit fair-play et fraternité. Au-delà des matches, c'est tout un message de responsabilité et d'épanouissement communautaire qui sera porté. "Cette compétition dénommée " Bane ba bola" est pour nous, un moyen de faire preuve de cohésion, d'unité, d'amour vrai, de partage fraternel, car c'est ensemble que nous pouvons bâtir nos trois localités (Mounana, Moanda et Bakoumba) lançait l'Honorable Député, Rodrigue Bokoko déjà en juillet 2024.

Rappel

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  • Dates : 18 juillet au 30 août 2026
  • Lieu : Stade Municipal de Mounana
  • Contact : 077 62 10 24 / 066 21 69 65

Les populations sont invitées à venir nombreux soutenir les équipes. L'événement veut continuer de faire rayonner Mounana et environs, aussi, et d'encadrer positivement sa jeunesse. C'est ensemble qu'on construit une jeunesse dynamique et porteuse d'avenir pour un Gabon digne d'envie pour cet essor vers la félicité .

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