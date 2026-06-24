Gabon: Port-Gentil - Emijie Avika, Ambassadrice de la Promotion Culturel au Gabon célèbre la Fête Nationale de la Musique en partenariat avec la Mairie et le Ministère du Rayonnement Culturel et des ARTs

24 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTM/EOO

À l'occasion de la Fête de la Musique, Emijie Avika, plus connue sous le titre d'Ambassadrice de la Promotion du Rayonnement Culturel au Gabon, a organisé à Port-Gentil, une grande célébration culturelle placée sous le signe du partage, de l'identité nationale et de la valorisation du patrimoine gabonais.

Réalisé en partenariat avec la Mairie de Port-Gentil, conduite par le Maire M. Pascal Houangni Ambouroue, ainsi qu'avec le Ministère du Rayonnement Culturel et des Arts, dirigé par M. Paul Ulrich Kessany Zatégwa, cet événement a rassemblé artistes, acteurs culturels, autorités administratives et populations autour d'un même idéal : faire rayonner la culture gabonaise.

Figure reconnue du paysage culturel national, Emijie Avika se distingue depuis plusieurs années par son engagement constant en faveur de la promotion du patrimoine culturel, à travers des spectacles, des créations artistiques, la valorisation des tenues traditionnelles, ainsi que la production de musiques institutionnelles mettant en lumière les valeurs de la République et des institutions.

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Cette célébration a également été l'occasion de saluer l'implication des pouvoirs publics dans l'accompagnement du secteur culturel. Grâce à l'appui de la Mairie de Port-Gentil, du Ministère du Rayonnement Culturel et des Arts et de nombreux partenaires, les artistes ont bénéficié d'un cadre d'expression favorisant la créativité et la transmission de notre héritage culturel.

À travers cette initiative, Emijie Avika confirme son statut d'ambassadrice culturelle engagée et rappelle que la culture demeure un puissant levier de cohésion sociale, de développement économique et de rayonnement international du Gabon. Plus que jamais, l'encouragement et l'accompagnement de ces ambassadeurs culturels apparaissent comme une nécessité pour préserver, promouvoir et transmettre aux générations futures les richesses culturelles qui font la fierté du Gabon.

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