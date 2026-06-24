Gabon: ANINF - L'ouverture du bureau de Franceville concrétise la décentralisation numérique

L'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) poursuit son maillage territorial avec l'ouverture officielle, le 23 juin 2026, de son premier bureau provincial à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Plus qu'une simple extension administrative, cette implantation marque une nouvelle étape dans la stratégie nationale de transformation numérique portée par les autorités gabonaises. Elle traduit la volonté de rapprocher les infrastructures et les services numériques des réalités locales, afin de renforcer l'efficacité de l'action publique et de favoriser un développement plus équilibré des territoires.

La cérémonie a été présidée par le Préfet du Département de la M'Passa, assurant l'intérim du Gouverneur du Haut-Ogooué, en présence du Président du Conseil départemental de la M'Passa, du Maire de la Commune de Franceville ainsi que de plusieurs représentants des administrations locales.

Cette implantation, la première en province depuis la création de l'Agence en 2011, donne corps à une annonce formulée par le Directeur Général de l'ANINF, Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, lors de la célébration de la Fête du Travail. Celui-ci avait alors exprimé sa volonté de renforcer la présence de l'institution à l'intérieur du pays, notamment à Franceville et à Oyem.

À travers cette initiative, l'ANINF entend rapprocher l'expertise numérique de l'État des administrations, des collectivités territoriales, des entreprises et des citoyens. Comme l'a souligné le Directeur Général, « cette implantation traduit notre volonté de rapprocher l'expertise numérique de l'État des administrations, des collectivités territoriales, des entreprises et des citoyens afin d'accompagner efficacement la transformation numérique sur l'ensemble du territoire national ».

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Le nouveau bureau assurera un accompagnement technique de proximité, facilitera l'utilisation des infrastructures numériques de l'État, recueillera les besoins exprimés sur le terrain et renforcera la coordination avec les services centraux de l'Agence.

Au-delà de son rôle opérationnel, cette présence territoriale devrait contribuer à dynamiser l'emploi local et à favoriser l'émergence de nouvelles opportunités dans le secteur du numérique. Une ambition déjà affichée par Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki lorsqu'il déclarait que « l'ouverture de bureaux provinciaux permettra à l'ANINF d'avoir davantage d'impact à l'intérieur du pays tout en contribuant à la dynamisation de l'emploi local ».

Cette démarche s'inscrit dans la vision du Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait du numérique un levier stratégique de modernisation de l'administration, de développement territorial et de souveraineté nationale. Portée par l'ANINF, cette stratégie vise notamment à sécuriser les données stratégiques du pays, à accélérer la digitalisation des services publics et à renforcer l'efficacité de l'action administrative.

L'ouverture du bureau de Franceville constitue ainsi le point de départ d'un déploiement territorial plus large. Après le Haut-Ogooué et la future implantation annoncée à Oyem, dans la province du Woleu-Ntem, l'ANINF pourrait progressivement étendre sa présence à d'autres provinces du pays afin de rapprocher davantage les services numériques des populations, réduire les disparités territoriales en matière d'accès aux infrastructures technologiques et accompagner la transformation numérique du Gabon au plus près des besoins des collectivités locales.