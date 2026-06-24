Afrique Centrale: RDC-Rwanda - Signature d'une feuille de route à Addis-Abeba pour le retour volontaire et sécurisé des réfugiés

La République démocratique du Congo, le Rwanda et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont convenu de nouvelles mesures visant à faciliter le retour volontaire et sécurisé des réfugiés de part et d'autre de la frontière. L'accord a été conclu lundi 22 juin à Addis-Abeba, à l'issue d'une réunion de haut niveau consacrée à la mise en oeuvre des engagements liés aux accords de paix de Washington.

Selon le communiqué final, les parties ont salué les progrès enregistrés dans le processus de retour des réfugiés. La RDC accueille près de 200 000 réfugiés rwandais, tandis que le Rwanda héberge plus de 84 000 réfugiés congolais.

Les trois parties ont réaffirmé leur engagement à garantir un retour volontaire, sans pression, et à accompagner les familles dans leur réintégration.

Des retours déjà amorcés côté rwandais

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Depuis le début de l'année 2025, plus de 8 000 réfugiés rwandais ont déjà regagné leur pays depuis la RDC, dont plus de 2 300 au cours des six derniers mois. L'objectif fixé est d'atteindre 10 000 retours d'ici la fin de l'année.

Un accord spécifique a également été trouvé pour l'utilisation du poste frontalier de Kamanyola-Bugarama, destiné à faciliter le retour de plus de 3 600 réfugiés rwandais actuellement installés dans certaines localités du Sud-Kivu. Kinshasa s'est engagée à améliorer les voies de transit nécessaires à leur déplacement.

S'agissant des réfugiés congolais vivant au Rwanda, le processus n'a pas encore débuté. Les autorités congolaises prévoient d'identifier les zones de retour à partir d'octobre prochain, en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est du pays.