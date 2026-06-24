Afrique: Mondial 2026 - La FIFA publiera la liste des huit meilleurs troisièmes de groupe, samedi

La FIFA a annoncé qu'elle publiera, samedi, juste après la clôture de la phase de poule, la liste officielle des huit meilleurs troisièmes de groupe qui rejoindront les vingt-quatre équipes directement qualifiées en seizième de finale de la Coupe du Monde, a-t-on appris.

Ces équipes seront déterminées à l'aide de plusieurs critères portant notamment sur "le plus grand nombre de points obtenus dans tous les matchs de groupe, la meilleure différence de buts obtenue sur l'ensemble des matchs de groupe, le plus grand nombre de buts marqués à l'issue des matchs de groupe", a indiqué la FIFA, mardi.

Parmi ces critères importants, il y a aussi "le plus grand nombre de points fair-play obtenus sur la base des cartons jaunes et rouges des joueurs et des officiels de l'équipe à l'issue des matchs de groupe et le classement mondial FIFA le plus récent".

L'équipe nationale du Sénégal, actuellement troisième du Groupe I (0 pt), avec la France, l'Irak et la Norvège, va chercher sa qualification, vendredi, à 19 heures à Toronto (Canada), face aux Lions de Mésopotamie.

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Les Lions du Sénégal doivent largement battre l'Irak et espérer un faux pas des autres équipes prétendantes pour valider sa qualification en seizième de finale de la Coupe du monde 2026.

Le destin du Sénégal dépendra du résultat sur le terrain face à l'Irak et si les résultats des autres groupes lui permettent de finir parmi les huit meilleurs troisièmes de la Coupe du monde.