Congo-Brazzaville: Formation - Des artistes à Pointe-Noire renforcent leurs connaissances

Le master class sur les arts de scène et le spectacle vivant organisé du 17 au 19 juin, au musée Cercle africain, par le ministère de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique, a pris fin sur une note de satisfaction en étoffant les connaissances artistiques et opérationnelles des participants.

L'atelier tenu en présence d'Alphonse Nkala, directeur général des Arts et des Lettres et président du Comité culturel du musée Cercle africain, a porté sur le thème « De l'idée à la scène : maîtriser la production et la diffusion d'un spectacle vivant ». Il a permis de partager bien plus que des techniques de jeu, de mise en scène ou de gestion de l'espace et a été une école du savoir en vue de la résolution de l'épineuse question de la production et la de diffusion des spectacles vivant.

En matière de spectacle, la diffusion est le but de toute création, a dit Alphonse Nkala. « Nos objectifs ont porté sur la compréhension des étapes clés de la production d'un spectacle (Préparation, financement, logistique), le développement d'un réseau professionnel dans le secteur des arts de la scène et l'identification des stratégies de diffusion adaptées aux différents types de spectacles », a-t-il ajouté.

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Ainsi, pendant trois jours, les participants ont appris des connaissances nouvelles en échangeant avec les encadreurs et personnes ressources qui ont animé dans un esprit participatif les différents ateliers. Il s'est agi de l'élaboration d'un document de production pour un spectacle, la recherche des financements, le suivi et l'évaluation des projets culturels, la connaissance des droits d'auteurs et la protection des oeuvres liées aux arts de la scène.

A la fin du master class, Alphonse Nkala a déclaré: « Commencé à Brazzaville du 12 au 14 juin 2026, ce master class connaît aujourd'hui son épilogue à Pointe-Noire. Dans les deux villes, il a été prouvé que l'art de la scène n'est pas qu'une question de technique, c'est avant tout une offrande. Nous pouvons dire, sans hésiter, que les objectifs poursuivis ont été atteints ».

En remerciant tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'activité, il a conclu en disant: « Ce master class marque la fin d'une belle semaine de travail que nous aurons passée à Brazzaville et à Pointe-Noire, mais surtout le début de vos futures aventures en ce sens que vous avez reçu les informations qui vous serviront à jamais dans la création de vos nouveaux spectacles, la recherche des financements, mais aussi la maîtrise de vos droits en tant que créateurs.

Vous faites désormais partie d'un réseau d'artistes passionnés. Aux encadreurs et formateurs, toute notre gratitude pour la qualité et la richesse de cette master class. Votre expertise, votre pédagogie et votre passion ont rendu chaque moment à la fois instructif et motivant.

Grâce à vos explications claires, vos exemples concrets et vos conseils personnalisés, les participants à ce master class ont pu acquérir de nouvelles compétences et perspectives qui leur seront précieuses dans leur parcours. Au-delà des connaissances, c'est votre enthousiasme et votre bienveillance qui ont marqué cette expérience. Merci d'avoir partagé votre savoir avec autant de générosité et d'avoir créé un environnement d'apprentissage stimulant et convivial ».

Ce master class qui appellera certainement d'autres à l'avenir a eu lieu grâce à l'implication du ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique, de la Fondation musée Cercle africain, et de la société ENI Congo dont le soutien et l'apport dans l'organisation des activités culturelles en République du Congo ne se démentent plus.