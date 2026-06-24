Congo-Brazzaville: BEPC 2026 - Pointe-Noire a présenté 42 507 candidats

23 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Charlem Léa Itoua

Les épreuves écrites du Brevet d'études du premier cycle (BEPC), session de juin 2026, ont démarré le 23 juin dans la quiétude au lycée-Victor-Augagneur, où le préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Cebert Iboko Onanga, a visité les plus grands centres d'examen la ville.

42 507 candidats à Pointe-Noire, repartis dans 130 centres, affrontent les épreuves écrites du BEPC. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le préfet Pierre Cebert Iboko Onanga, accompagné du secrétaire général du département, Sylvestre Lempoua, et du directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Frédéric César Bayonne, a visité les grands centres d'examen. « Ici à Pointe-Noire, les élèves ont bien commencé l'examen. C'est dire que tout se passe très bien dans un calme absolu au point où on ne peut pas dire qu'il y aurait une situation attentatoire à l'ordre public », a assuré le préfet après la visite du premier centre.

Face aux candidats, le préfet les a invités à restituer fidèlement les leçons apprises et d'éviter la tricherie. « J'ai dit aux candidats que ce qui est arrivé découle des matières qu'ils ont apprises depuis le début de l'année. Il s'agit maintenant de restituer ce qu'ils ont pu emmagasiner pendant l'année scolaire, ne pas verser dans la tricherie, parce que si on vous surprend en flagrant délit de tricherie, on vous met dehors, et vous allez perdre quelques année sans faire l'examen », a-t-il dit aux candidats.

De leur côté, les candidats très optimites ont promis de donner le meilleurs deux mêmes pour bien passer l'examen.

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