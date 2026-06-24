Congo-Brazzaville: Investissement - Le Premier ministre s'entretient avec des hommes d'affaires à Vienne

En marge du Forum du Fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour le développement international, qui se tient à Vienne, en Autriche, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, s'est entretenu successivement avec Walid Shamlan Al-Bahar, directeur général du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe; le sultan bin Abdulrahman Al-Murshid, directeur général du Fonds saoudien pour le développement; et Abdullah Almusaibeeh, président de la Banque arabe pour le développement economique en Afrique.

Au titre des opportunités d'investissement à réaliser en République du Congo, notamment dans les infrastructures énergétiques et l'agro-industrie, le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a multiplié les échanges avec plusieurs personnalités, le 23 juin à Vienne.

Ces rencontres, auxquelles ont pris part le vice-Premier ministre, Jean-Jacques Bouya, et les ministres en charge de la Coopération internationale, Denis Christel Sassou N'Guesso, et celui des Hydrocarbures, Stev Simplice Onanga, ont précédé la participation du Premier ministre au panel du Forum de l'Opep de haut niveau consacré au « Pacte pour passer de la vulnérabilité à la viabilité », où il a présenté la vision du président de la République pour un développement durable, résilient et inclusif.