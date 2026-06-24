Congo-Brazzaville: PME et Artisanat - La ministre touche du doigt la réalité

Une série de descentes dans les structures sous tutelle a permis à la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, d'évaluer les conditions de travail en se faisant une idée des défis à relever. Après Brazzaville, elle met le cap sur Pointe-Noire et le Kouilou à partir du 24 juin.

Au Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa), la ministre des PME et de l'Artisanat s'est fait une idée des mécanismes d'accompagnement des entrepreneurs congolais en appelant à la promotion des actions menées à leur profit. Au cours de la réunion technique, tenue après la ronde des services, les différents directeurs centraux ont présenté à la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa leurs feuilles de route dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan stratégique 2026-2027.

Le Figa, rappelons-le, a été créé par la loi n° 23-2019 du 5 juillet 2019. La structure répond aux besoins croissants des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que de l'artisanat en matière d'accès aux financements et aux services d'accompagnement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En dehors du Figa, la ministre des PME et de l'Artisanat a effectué une descente à l'Agence congolaise pour la création des entreprises. Cette agence a pour principale mission de faciliter les formalités de création d'entreprises en permettant aux créateurs de celles-ci d'effectuer en un lieu unique, en un seul paiement et en un même document, les déclarations auxquelles ils sont tenus par la règlementation. « J'ai vu des entrepreneurs venir faire les formalités pour la création de leurs entreprises », a reconnu la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa.

À la direction générale de l'Artisanat et à l'Agence nationale de l'artisanat, l'exercice a été le même. Visite des services, échange à bâtons rompus avec le personnel, réunion technique avec les dirigeants des deux structures. L'organisation de la Foire internationale de l'artisanat du Congo (Fiac) a été au coeur des échanges. Celle-ci se tiendra du 11 au 31 août prochain, sur le thème « Faire du label made in Congo une référence de l'excellence africaine ».

La Fiac est un rendez-vous biennal organisé à Brazzaville dans le but de promouvoir l'artisanat, le génie créateur et le savoir-faire des artisans congolais et étrangers. Elle rassemble plusieurs exposants ainsi que des milliers de visiteurs autour des expositions, des ventes et des opportunités d'affaires.

En attendant de visiter d'autres structures sous tutelle à Brazzaville, la ministre Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa sera en séjour de travail dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, du 24 au 27 juin. C'est dans la capitale économique qu'elle fera la déclaration du gouvernement relative à la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. L'agenda prévoit également la visite des différentes structures dont les unités de production des artisans et le village artisanal de Mengo.