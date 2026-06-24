Congo-Brazzaville: 6e édition de la Traversée du Mayombe - La prévention du diabète au coeur de la troisième étape

L'association Marcher courir pour la cause (MCPLC), en partenariat avec l'hôpital de référence de Dolisie, a organisé, le 22 juin, une campagne gratuite de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle pour le compte de la troisième étape de sa mission.

Par le geste salutaire, l'association a confirmé que la Traversée du Mayombe est avant tout une initiative de prévention au service des communautés. Cette campagne de dépistage est le fruit d'un partenariat entre MCPLC et l'hôpital de référence de Dolisie, né des échanges entre le président de l'association, Rodrigue Dinga Mbomi, et le directeur de l'établissement, Presley Jeanel Ibrahim Msengui Dzamba.

MCPLC a assuré l'organisation de l'activité tandis que l'hôpital s'est mobilisé pour sensibiliser la population et faciliter sa participation. La réponse des habitants de Dolisie a été à la hauteur des attentes.

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Tout au long de la journée, de nombreuses personnes se sont présentées pour connaître leur état de santé. « La population a répondu favorablement à cette campagne et est très satisfaite de cette initiative. Comme on le dit souvent, la meilleure médecine est celle qui prévient et non celle qui guérit. J'encourage l'association Marcher courir pour la cause pour cette action qui contribue à améliorer la santé de la population. Aujourd'hui, nous observons de nombreux cas d'accidents vasculaires cérébraux, qui constituent l'une des principales complications de l'hypertension artérielle lorsqu'elle n'est pas contrôlée. La prévention permet justement d'éviter ces conséquences », a commenté le Dr Derien Essoumbaka.

« Cette campagne est donc très importante, car elle permet aux personnes de connaître leur état de santé, de savoir si leur glycémie et leur tension artérielle sont normales et d'être orientées vers une prise en charge si nécessaire », a-t-il ajouté. Le médecin a précisé, par ailleurs, que le premier pilier du traitement du diabète et de l'hypertension artérielle est l'activité physique. Viennent ensuite une alimentation adaptée, puis les médicaments.

Le directeur de l'hôpital de référence de Dolisie, Presley Jeanel Ibrahim Msengui Dzamba, a salué cette collaboration et encouragé les membres de l'association à poursuivre cet engagement au service de la population, soulignant que le sport et la santé vont toujours de pair.

Les bénéficiaires ont, eux aussi, exprimé leur satisfaction quant à l'opportunité qui leur a été offerte. « Cela fait longtemps que je souffre de cette maladie. Les médecins nous ont donné des conseils et des médicaments. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la gratuité de cette campagne. Beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de se faire soigner. Je remercie sincèrement l'association MCPLC et j'encourage la population à profiter de ce type d'initiatives lorsqu'elles se présentent », a indiqué un des bénéficiaires des soins.

Après cette parenthèse sanitaire, les "Elombé" ont repris la route pour poursuivre la troisième étape de la Traversée du Mayombe (Dolisie à Kayes à pied), réalisant ainsi leur défi sportif au service d'une cause de santé publique.